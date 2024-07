Aos 23 anos, ‘Senhorita Bruninha’ é morta a tiros na Feira da Ceasa em Castanhal

​Uma mulher foi executada na Feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste paraense, na tarde desta quinta-feira (18). A vítima foi identificada como Bruna da Silva Pantoja, mais conhecida como “Senhorita Bruninha”, de 23 anos. Ela foi alvejada com pelo menos cinco tiros, segundo a polícia. De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta seriam os responsáveis pelo crime. Eles fugiram e ainda não foram localizados.

VEJA MAIS

Antes de ser assassinada, Bruna havia compartilhado nas redes sociais que iria até a feira para tomar umas cervejas. A polícia não detalhou se a vítima estava sendo seguida. A motivação para o cri​me ainda é desconhecida. No entanto, a reportagem de O Liberal conseguiu apurar que Bruna já tin​ha passagens por crime relacionado ao tráfico de drogas.

Procurada para comentar o caso, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Equipes da delegacia de homicídios de Castanhal trabalham para identi​ficar e localizar os suspeitos envolvidos no crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.