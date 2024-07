adolescente é morto a tiros por dupla em moto no sul do pará

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (12/7), na Avenida Ceará, em Tucumã, município no sul do Pará. A vítima estava em uma distribuidora de bebidas da região acompanhada de outro dois homens, sendo um deles conhecido pelo apelido de “Olho de Boi”. Os disparos que mataram o jovem partiram de dois homens em uma motocicleta Honda Bros. A suspeita da polícia é de que o alvo do crime tenha sido o “Olho de Boi”, que teria uma grande dívida com uma facção criminosa que atua na área.

Por volta das 19h55, a Polícia Militar foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) para o caso. A PM levantou que os criminosos, depois atirarem contra a vítima, ainda perseguiram o “Olho de Boi” após ter fugido correndo. Ele ainda teria retornado para buscar sua moto e, assim que saiu da distribuidora, a dupla envolvida no homicídio o perseguiu, ainda segundo a polícia. Até o momento, não há detalhes se o homem conseguiu ou não escapar dos atiradores.

Ainda no local do crime, testemunhas relataram aos policiais militares que o “Olho de Boi”, estava preso há pouco tempo. O pai do adolescente morto também contou às autoridades que ele tinha ido buscar a vítima onde morava para que fossem na distribuidora, antes do caso ocorrer.

A Polícia Civil foi acionada ao homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição disse que "o caso é investigado pela Delegacia de Tucumã. Equipes realizam buscas para identificar os envolvidos no crime".