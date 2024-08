Mulher é encontrada morta em terreno baldio na Nova República, em Santarém

O corpo de Andri Jaine Nobre Valente, de 30 anos, foi encontrado em um terreno baldio na travessa Rouxinol com a Tancredo Neves, na grande Área da Nova República, em Santarém, no oeste do Pará. Conhecida por ser dependente química, ela apresentava um ferimento profundo na cabeça, de acordo com a Polícia Civil. O caso ocorreu na quarta-feira (31/7).

O local onde o corpo foi encontrado é conhecido como ponto de consumo de drogas. Testemunhas relataram que, antes de ser morta, Andri estava acompanhada de outras pessoas, provavelmente outros usuários de entorpecentes. O corpo foi encontrado de bruços e com massa encefálica ao redor do ferimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde confirmar a morte da mulher.

Equipes das polícias Militar, Civil e Científica do Pará atenderam a ocorrência. O corpo de Andri foi periciado e removido para exame cadavérico no Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (Imol).

A delegada Raíssa Beleboni, responsável pelo caso, informou que a vítima tinha um histórico de uso de drogas e era frequentemente vista nas ruas devido ao consumo dessas substâncias. Relatórios preliminares indicam que Andri havia deixado sua residência alguns dias antes de ser encontrada morta e estava fazendo uso de entorpecentes.

“Vamos prosseguir com as investigações para apurar o mais rápido possível as informações sobre a vítima e, assim, as possíveis motivações, até chegarmos ao autor do crime”, afirmou Beleboni. Ela destacou que até o momento não há indícios que relacionem o crime a um caso de feminicídio, mas nenhuma hipótese está sendo descartada.

Segundo relatos de testemunhas e do ex-marido da vítima, Andri tinha um filho de 6 anos, que vive sob os cuidados do pai. O ex-marido relatou que ela havia saído de casa alguns dias antes e, naquela madrugada, estaria em companhia de outros usuários de drogas.

A Polícia Civil segue investigando o caso como homicídio, mas ainda não há detalhes sobre como e quem matou Andri Jaine.