Carreta com combustível colide com poste e rodovia é interditada em Belém

Um carreta, carregada de combustível, colidiu com um poste na rodovia Arthur Bernardes, na tarde desta sexta-feira, 2, em Belém. O acidente foi registrado às 14h30, em frente ao centro de distribuição de uma empresa de combustíveis. Devido ao risco de incêndio, autoridades em trânsito bloquearam totalmente o fluxo da rodovia, nos dois sentidos. O fluxo de veículos só foi liberado no local por volta das 19h.

VEJA MAIS

O trecho interditado se estendeu por 1,5 quilômetro. Nenhum veículo estava autorizado a passar na área. O perímetro exato foi da passagem Mirandinha ao Hospital Sarah, no bairro de Val-de-Cães. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) a interdição buscou garantir não apenas a segurança viária, mas também dos bombeitos militares, que estão no local, junto com profissionais da concessionária responsável pela energia, a Equatorial.

O veículo que colidiu com o poste tem nove eixos, sendo o maior entre esses tipos de caminhão, e é de responsabilidade da distribuidora de combustíveis. O veículo estava carregado com 30 mil litros de álcool. Conforme informações do corpo de bombeiros no local, o impacto da batida atingiu o para-choque do segundo vagão e não houve vazamentos.

Até as 19h, equipes da Equatorial estavam no local trabalhando para normalizar o fornecimento de energia em um trecho, que foi comprometido por conta da colisão. "No momento, manobras são realizadas no circuito para a transferência de carga dos clientes atingidos com a situação. Em seguida, será feita a troca do poste. Os técnicos da distribuidora trabalham para concluir o serviço o mais breve possível", dizia a nota enviada pela empresa no começo da noite de ontem.

Até as 19h de ontem, equipes da Equatorial estavam no local trabalhando para normalizar o fornecimento de energia em um trecho, que foi comprometido por conta da colisão. "No momento, manobras são realizadas no circuito para a transferência de carga dos clientes atingidos com a situação. Em seguida, será feita a troca do poste. Os técnicos da distribuidora trabalham para concluir o serviço o mais breve possível", dizia a nota enviada pela empresa no começo da noite de ontem.

Quanto ao trânsito, a última informação foi de que, por volta das 19h, a via já estava sendo liberada, pois a carreta já havia sido retirada da pista.