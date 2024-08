População paraense terá centro de hiperbárica para usuários com traumas graves

O Governo do Estado entregará à população um Centro inédito no Sistema Único de Saúde (SUS) do Norte do Brasil: a Medicina Hiperbárica. Pacientes queimados e com lesões adquiridas por traumas graves, atendidos no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), farão uso da novidade. O serviço vai garantir mais de mil atendimentos mensais aos internados.

A unidade, que pertence à rede de saúde do Governo do Pará e é gerenciada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), disponibilizará 5 câmaras hiperbáricas para utilização terapêutica de oxigênio em alta pressão, garantindo, ainda mais eficácia no tratamento de diversas condições, incluindo feridas de difícil cicatrização, infecções graves, lesões por queimaduras e outras.

“Os pacientes terão acesso a essa tecnologia, com grande impacto no tempo de internação, na potencialização do efeito de antibiótico e, principalmente, na rápida recuperação. Em cada sessão, o usuário respira oxigênio puro, proporcionando um aumento de até 20 vezes em relação aos indivíduos que respiram o ar ambiente”, explica o médico hiperbarista e diretor técnico do INDSH, José Branco.

“O Metropolitano é o único hospital do Norte com um centro de tratamento de queimados e nós vamos usar o serviço de hiperbárica como coadjuvante do tratamento desses internados, gerando um enorme impacto social para os pacientes, com um serviço de ponta, que garante excelentes resultados em diversos quesitos”, pontua o especialista.

Para Ivete Vaz, titular da Sespa, “o Centro Hiperbárico do Hospital Metropolitano contribuirá de forma muito significativa no tratamento dos pacientes internados. Estamos orgulhosos em poder oferecer aos usuários do SUS o que a medicina traz de mais moderno e eficaz a partir de investimentos do Governo do Estado”, declarou

Ineditismo para a saúde pública - Em sala específica, com equipe multiprofissional treinada, as máquinas serão disponibilizadas para tratamento dos pacientes já internados na unidade e também os que serão regulados por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa).

“Sem dúvida, esse é um passo enorme para a saúde pública do Estado. O Governo do Estado do Pará, mais uma vez, inovando e investindo em serviços que garantem ainda mais dignidade para que as pessoas lidem com seus diagnósticos de forma amena e resolutiva”, diz o diretor Operacional Norte/Leste do INDSH, José Neto.

“Estamos orgulhosos de ter o primeiro hospital 100% SUS na Região Norte a disponibilizar esse tratamento avançado, contribuindo para a recuperação e melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa”, finaliza o gestor.