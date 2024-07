Em mais de 6 meses, Pará registra 11,1 mil casos de dengue; 8 óbitos foram confirmados

O Pará já registrou, este ano, 11.143 casos confirmados de dengue, com oito óbitos; 163 casos confirmados de chikungunya e 12 casos confirmados de zika. Os cinco municípios com mais casos de dengue são Belém (1.935), Prainha (710), Monte Alegre (697), Castanhal (561) e Anapu (526). É o que aponta o 9º Informe Epidemiológico de Arboviroses, datado de 4 de julho.

Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está com a seguinte proposta: “Que tal tirarmos dez minutos das nossas férias para verificar se não há criadouros de mosquito da dengue em casa?”. A Secretaria lembra que o Aedes aegypti também é o transmissor da chikungunya e zika.

Portanto, segundo a coordenadora estadual de Arboviroses, Aline Carneiro, com esse mosquito não dá para relaxar em nenhuma época do ano, nem nas férias, porque chuva sempre tem e contribui para criar ambiente adequado para a criação de mosquitos.

Ela alertou que lixo, calhas sujas, casca de ovo, tampinhas e outros objetos largados no ambiente podem acumular água e facilitar a propagação dessas doenças. “Por isso, é importante fazer essa vistoria em casa, no jardim, quintal e nos arredores da nossa casa”, enfatizou.

O Levantamento Rápido Aedes aegypti (LIRAa) é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas de Aedes aegypti.

A Sespa diz que é importante que a população receba os agentes de endemias em suas casas (Foto: Jader Paes/Agência Pará)

Sinais e sintomas das três doenças

As manifestações clínicas da dengue, chikungunya e zika são muito parecidas, por isso é importante ficar atento: os principais sintomas da dengue são febre alta e de início imediato, sempre presente, dores moderadas nas articulações, manchas vermelhas na pele e coceira leve.

A chikungunya se manifesta com febre alta de início imediato, dores intensas nas articulações, manchas vermelhas nas primeiras 48 horas, coceira leve e vermelhidão nos olhos. A zika apresenta febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas nas primeiras 24 horas, coceira de leve à intensa e vermelhidão nos olhos.

Aline Carneiro lembra aos municípios que os casos graves e óbitos por dengue, chikungunya e zika devem ser notificados até 24 horas à Coordenação Estadual de Arboviroses. “Para a confirmação de óbitos por dengue é necessária a investigação epidemiológica com aplicação do protocolo de investigação de óbito e os exames específicos de sorologia e isolamento viral em laboratórios credenciados, como o Laboratório Central do Estado (Lacen-PA)”, explicou.

Para o trabalho deste ano, a Coordenação Estadual de Arboviroses, elaborou o Plano de Contingência Estadual de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 2024; monitoramento dos casos de arboviroses nos municípios; Avaliação dos Planos Municipais de Contingência para Arboviroses 2024 entregues por 69 municípios; Atualização em Utilização de Inseticida, Epidemiologia e Controle Vetorial; Ações educativas em escola e Usina da Paz, Capacitação em Diagnóstico Diferencial e Manejo Clínico da dengue para os 144 municípios entre outras ações direcionadas especificamente para determinados municípios (Com informações da Ascom da Sespa).

Principais medidas que devem ser tomadas pela população são as seguintes:

Manter a caixa d’água, tonéis e barris de água bem fechados;

Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Manter garrafas com boca virada para baixo;

Acondicionar pneus em locais cobertos;

Proteger ralos sem tampa com telas finas;

Manter as fossas vedadas;

Encher pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda e lavá-los uma vez por semana.

Eliminar tudo que possa servir de criadouro para o mosquito como casca de ovo, tampinha de refrigerante entre outros.

Serviço:

Para solicitar orientações e denunciar existência de possíveis criadouros de mosquito, a população deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde do seu município.