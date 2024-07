Vacina contra dengue: em 20 dias, 5,5 mil crianças e adolescentes foram vacinados no Pará

Desde o dia 19 de junho deste ano, crianças de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue no Pará, que recebeu 54 mil doses do imunizante na primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde. Em 20 dias de campanha, até a última segunda-feira, 8, apenas 5.524 pessoas foram vacinadas, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Em Belém, em 17 dias de campanha (até o último dia 5 de julho), 1,4% do público-alvo se imunizou, aponta o balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Na capital do estado, a meta é vacinar 84.509 adolescentes de 10 a 14 anos. Até o último levantamento da Sesma, no dia 5 de julho, 1.262 desses jovens tomaram a vacina. No balanço do Estado, a Sespa não chegou a confirmar em números totais a meta de pessoas a serem vacinadas, mas informou que já se imunizaram, até a última segunda-feira, dia 8, 1.265 pessoas com 10 anos, 1.163 pessoas com 11 anos, 1.111 pessoas com 12 anos, 1.015 pessoas com 13 anos e 970 pessoas com 14 anos.

"Dentro da realidade local, cada município mobiliza a comunidade para a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. São dadas orientações de que o esquema só estará completo com a segunda dose, que será administrada 90 dias após a primeira dose", comunica a Sespa com relação ao incentivo à vacinação no Estado.

Já em Belém, a Sesma pontua as ações que tem realizado para estimular a ida da população aos pontos para receber a vacina: "Desde a chegada do imunizante na capital, a Sesma tem intensificado suas ações de comunicação, através dos canais oficiais da Prefeitura de Belém, para sensibilizar a população sobre a importância da imunização contra a dengue. Campanhas educativas dirigidas aos pais e responsáveis têm sido promovidas para informar sobre os benefícios da vacinação, ressaltando sua relevância na proteção da saúde dos adolescentes de 10 a 14 anos. Além disso, o órgão municipal de saúde conta com o apoio dos veículos de comunicação locais para disseminar informações precisas e atualizadas sobre a campanha de vacinação".

Além dessas medidas, a saúde municipal também informa que vai executar uma estratégia para alcançar o público vacinado com a primeira dose e garantir o término do esquema vacinal, com a aplicação da segunda dose, após 90 dias. "[A Sesma] fará uma busca ativa dos faltosos através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)".

Onde levar crianças e adolescentes para tomar a vacina contra dengue

Em Belém, os pais e responsáveis podem levar crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, para receber a vacinação em qualquer uma das seguintes unidades, de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h:

UMS Condor

UMS Vila da Barca

UMS Paraíso dos Pássaros

UMS Tapanã

UMS Cotijuba

UMS Curió

UMS Satélite

UMS Carananduba (Mosqueiro)

UMS Marambaia

UMS Jurunas

CSE Marco

UBS Pedreira