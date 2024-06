Vacina contra a dengue em Belém já está disponível; saiba onde se imunizar!

Na manhã desta quarta-feira (19), pais com seus filhos começaram a procurar pela vacinação nos postos para se imunizar com a primeira dose da vacina. Na capital paraense, 21.127 doses estão disponibilizadas em 30 salas de imunização nesta primeira etapa da campanha.

No posto do bairro de Fátima, por volta das 9h, a movimentação é marcada pela tranquilidade nos pontos onde estão sendo oferecidas as vacinas, com pais e responsáveis conseguindo atendimento rápido e sem enfrentar filas. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) elencou 30 salas de vacinação para ofertar o imunizante, que funcionarão de 8h às 17h.

Vacinação contra a dengue em Belém começou nesta quarta-feira (19) (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Segundo a coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde, a meta da secretaria é vacinar cerca de 90% do público alvo nesse primeiro ano da imunização.

"Essa é mais uma vacina introduzida no Plano Nacional de Imunização, sendo quadrivalente, ou seja, ela vai prevenir contra os quatro tipos de dengue existente. Hoje começamos a vacinas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em duas doses num intervalo de 90 dias. Temos pontos de vacinação nos 8 distritos administrativos, somando 30 unidades onde a vacina está disponível", afirma Nazaré Athayde.

O público-alvo são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A coordenadora conta que meta é vacinar 84.500 crianças a adolescentes residentes em Belém, contando com as próximas remessas do imunizante.

"Nós queremos chegar ao final do ano com 84 mil crianças e adolescentes vacinadas. A vacina vai prevenir casos graves e mortes pela doença", descata Nazaré.

Vacinação contra a dengue em Belém (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Iranete Mendonça levou a filha, Vitória Mendonça, de 12 anos, e dois sobrinhos, Gabriel e Vinícius Mendonça, de 10 e 14 anos, para se vacinarem contra a dengue. Ela relata o medo da doença após a filha ter contraído em 2023. “Ano passado ela teve dengue. Não foi do tipo mais grave, mas a gente fica com medo de passar por isso novamente. Então trouxe logo ela e os meus sobrinhos para se vacinarem. É uma prevenção necessária”, diz.

Ela conta que a prevenção sempre será a melhor solução quando se trata da dengue. “É sempre bom que os pais tragam os filhos para se vacinarem. É uma questão de cuidado, pois a gente sabe que aqui em Belém tem muita chuva e, muitas vezes, o mosquito se cria perto das casas e ninguém percebe. Então quando eles estão protegidos, a gente fica mais tranquila”, desabafa a agente contábil.

O agente de segurança Cleidson Pompeu, pai da Vida Maria, de 12 anos, destaca a importância de todos comparecerem aos pontos onde a vacina está disponível gratuitamente, para prevenir contra os casos de dengue que vem aumentando em Belém. “Muitas das pessoas não têm a acessibilidade decorrente dos valores da vacina na rede particular. Então isso daí, da vacina estar disponível pelo SUS, é de grande importância para a sociedade, para a população, para ter esse acesso a essa vacina”, comenta Cleidson.

Outra responsável que levou a sobrinha para se imunizar, é Maria do Socorro Ferreira. Ela diz que aproveitou o primeiro dia para evitar filas. “Eu vi na TV que ia ter a vacinação. Então vim logo para não passar ‘sufoco’ esperando. Os pais têm que trazer as crianças para tomar a vacina, é algo importante para a saúde deles”, ressalta a dona de casa.

Quem pode vacinar?

O público alvo são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A imunização não é indicada para pessoas alérgicas ao componente da vacina, portadores de HIV e imunossuprimidos. O público deve passar pela triagem, na sala de vacinação, antes de fazer a imunização.

Confira os pontos de vacinação em Belém:

Distrito Administrativo do Bengui (Daben)

01 - UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – ao lado da Escola Marilda Nunes;

02 - UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N, entre ruas São Pedro e Olímpia;

03 - UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes, Base Naval;

04 - UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 08;

05 - UBS Sideral - Rua Sideral, esquina com a Av. Brasil; e

06 - UBS Tapanã - Rua São Clemente, S/N, Tapanã.

Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

07- UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

08- UBS Curió-Utinga - Pass. Eng. Alberto Engelhard, Estrada da Ceasa;

09- UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro, Km 01; e

10- UBS Tavares Bastos - Av. Rodolfo Chermont, Nº 170.

Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

11 - UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, Nº 1346, Pedreira;

12 - UBS Paraíso dos Pássaros - Av. dos Tucanos, S/N;

13 - UBS Providência - Av. Norte, S/N, Val-de-Cans;

14 - UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

15 - UBS Telégrafo - Rua do Fio, entre as passagens São João e São Pedro; e

16 - UBS Vila da Barca - Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Av. Pedro A. Cabral.

Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

17 - UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

18 - UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

19 - UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N;

20 - UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170, Terra Firme; e

21 - UBS Cremação - Rua dos Pariquis.

Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

22 - UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840.

Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

23 - UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N, ilha de Cotijuba; e

24 - UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N.

Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

25 - USF Aeroporto - Rua dos Passos, S/N;

26 - ESF Carananduba, praça central de Caranamduba; e

27 - UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N.

Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

28 - UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

29 - CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558, Marco; e

30 – Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421, São Brás.