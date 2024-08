Motociclista de 65 anos morre após colisão com ônibus na faixa expressa do BRT, em Belém

Um acidente de trânsito fatal foi registrado na tarde desta sexta-feira, 2, em Belém. Um motociclista, identificado como Augostinho Aguiar Parente, de 65 anos, acabou morrendo após colidir com um ônibus na faixa exclusiva para tráfego de veículos do sistema Bus Rapid Transit (BRT). O caso aconteceu por volta das 14h50, na avenida Almirante Barroso, próximo à estação Tuna Luso Brasileira, do BRT, bairro do Souza. No momento do acidente, o ônibus seguia no sentido São Brás para o Entroncamento.

O ônibus envolvido no acidente é da linha Ananindeua Presidente Vargas, placa NSJ-5268. Parte da moto atingida - modelo Yamaha Factor 125, preta, de placa OFT7D69 - aparece debaixo da roda frontal esquerda do ônibus. Um capacete aparece preso ao guidão da moto, o que pode sugerir que o motociclista estaria sem essa proteção. Entretanto, testemunhas oculares do acidente comentaram com a polícia, no local, que o motociclista usava um capacete que saiu no momento da colisão.

VEJA MAIS

Policiais militares e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) estiveram no local da ocorrência. De acordo com o soldado Azevedo, do 27° Batalhão da Polícia Militar do Pará (BPMPA), foi feito o isolamento da área enquanto os profissionais da saúde tentaram manobras para salvar a vida do motociclista:

"Foi acionado o Samu, via Ciop, que fez os primeiros socorros, massagem cardíaca, mas ele acabou não resistindo. Tinha um ferimento extenso na cabeça dele. O Samu informou, a princípio, que foi um traumatismo craniano bem intenso, que não teve como salvaguardar a vida dele", detalha o PM.

A polícia também apurou as informações iniciais de como foi a dinâmica do acidente: "O motociclista saiu da outra via, atravessou pela faixa de pedestre e, por causa da estação, ele não percebeu o ônibus em alta velocidade na via expressa do BRT. O ônibus acabou se chocando com ele, ele caiu e o ônibus saiu arrastando a moto dele. Acho que no momento que ele caiu, ele bateu a cabeça", descreve o militar.

A polícia compartilhou algumas informações que obteve com uma mulher que, supostamente, é colega de trabalho de Augostinho Aguiar Parente: "Ele seria cearense, de Sobral, que trabalha e mora há algum tempo aqui. Ela não sabe informar exatamente onde ele reside. Ele não teria família aqui". Mais tarde, foi informado que a vítima era residente de Ananindeua.

Ainda conforme a polícia, a primeira guarnição a chegar no local foram militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que encaminharam o cobrador do ônibus para a delegacia. O motorista e o cobrador foram encaminhados à Seccional do Marco para prestar depoimentos. Um advogado do Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba (SINTRAM), que não quis se identificar, esteve na delegacia para acompanhar os trabalhadores. A entidade informou que realiza o acompanhamento jurídico dos rodoviários em casos de acidente com morte.