Suspeito de descumprir medida protetiva e agressão é preso em Ananindeua

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem suspeito de descumprir medidas protetivas contra a ex-companheira. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (01), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Equipes da Divisão de Atendimento à Mulher (Deam), em parceria com o Grupo Tático de Vigilância (GTV/NIP) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), participaram da ação.

Segundo a PC, a vítima havia solicitado medidas protetivas após receber ameaças de morte do investigado. Porém, mesmo ciente da ordem judicial, ele descumpriu e foi à residência da vítima, invadiu o local e a agrediu fisicamente.

“Diante da gravidade dos fatos, nossos agentes representaram pela prisão preventiva do investigado, a qual foi concedida pelo juiz. No entanto, o suspeito encontrava-se foragido. Ontem, as buscas foram intensificadas e, com informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, o mandado de prisão foi cumprido", informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Ainda sobre a operação, a delegada Ana Paula Chaves, titular da Deam, destacou o trabalho na proteção de quem busca ajuda das autoridades. “A ação demonstra o comprometimento das autoridades em garantir a segurança das vítimas de violência doméstica e em fazer cumprir as medidas protetivas estabelecidas pela Justiça". Atualmente, após ter cumprido as medidas legais, o suspeito já está à disposição da Justiça.