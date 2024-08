Homem preso por violar sepulturas confessa que cozinhava feijão com carne humana; vídeo

Um homem confessou um crime macabro na cidade de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, Bahia. Israel dos Santos Assis, conhecido como Pinguim, foi preso acusado de violar túmulos para roubar ossadas do cemitério local. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele relata que "temperava" o feijão com carne humana.

"Tratei (a carne humana), joguei no feijão… mas não pode comer, não. Só mastigar assim e depois jogar fora. Não engoli, não. Só mastiga e joga fora, só para sentir o gosto. É doce, mas não pode engolir, não", diz Israel no vídeo, descrevendo o ato com naturalidade.

VEJA MAIS

A violação de túmulos foi descoberta após moradores relatarem o misterioso desaparecimento de ossadas do cemitério. Segundo Israel, ele utilizava ferramentas como talhadeira e marreta para abrir os túmulos e escolhia os cadáveres que vilipendiaria após vigiar a movimentação do cemitério.

Durante a abordagem que resultou em sua prisão, Israel confessou o crime e levou os policiais a um manguezal onde foi encontrado um saco plástico contendo esqueletos humanos. A polícia informou que o material seria entregue em Salvador para a realização de rituais. Além da ossada, Israel foi submetido a exame de corpo de delito e permanece custodiado à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia confirmou que a equipe de investigação da Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde) realizou a prisão em flagrante na tarde da última terça-feira (23).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)