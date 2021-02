Canibal é condenado à prisão perpétua após matar e comer 3 homens

A Justiça russa condenou à prisão perpétua Eduard Seleznev, de 51 anos, pelo assassinato de três pessoas entre março de 2016 e março de 2017. Mas, o crime não se resumiu apenas aos homicídios. Ele também comeu os restos mortais das vítimas.

De de acordo com o site Daily Mail, Seleznev admitiu ter esfaqueado até a morte três colegas de trabalho que tinham 59, 43 e 34 anos, e depois comido partes dos corpos. Em depoimento, ele disse ter ouvido vozes em sua cabeça pedindo para matar os homens enquanto se alcoolizavam.

Quando as vítimas adormeceram ele aproveitou para atacá-las e, depois de matá-las, selecionou algumas partes do corpo delas para comer. O restante foi jogado no lixo. Durante as investigações, os policiais encontraram sacos com os cadáveres, mas não foi possível identificá-los devido ao estágio avançado de decomposição.

Após o crime, Seleznev ainda se mudou para o apartamento de uma das vítimas e disse à família que o rapaz tinha viajado. Os parentes dos outros mortos não se manifestaram. Mas logo as suspeitas recaíram sobre ele.

Psiquiatras declararam Seleznev responsável pelos crimes, e o juiz o decretou culpado pelos crimes de assassinato e uso indevido de partes do corpo humano. A lei russa, contudo, não prevê punição para canibalismo.