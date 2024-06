Polícia encontra restos mortais de advogada que estava desaparecida desde 2022

Os restos mortais do corpo da advogada Alessandra Dellatorre, de 29 anos, que tinha sumido no dia 16 de julho de 2022, após sair para caminhar na região de São Leopoldo, em Porto Alegre, foram encontrados pela Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pelo órgão na manhã desta terça-feira (18).

VEJA MAIS

A ossada foi encontrada em uma área de mata fechada pela polícia, que não descarta a possibilidade da morte ter acontecido de forma natural. Apesar do inquérito do desaparecimento de Alessandra ter sido encerrado, a PC pretende abrir uma nova investigação para apurar as circunstâncias da morte.

"Encontramos a Alessandra e providenciamos a entrega do corpo para sua família", disse o diretor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mário Souza.

Os restos mortais foram localizados entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul, em uma área de mata. A perícia atestou a identificação da vítima a partir de exame de arcada dentária.

Como aconteceu

Alessandra havia saído para caminhar como de costume na Avenida Unisinos, em São Leopoldo, e desapareceu. De acordo com a família da advogada, ela não tinha levado o celular e nenhum documento de identificação.

Câmeras de segurança registraram em um lugar com vegetação alta. Nas imagens é possível ver Alessandra usando um moletom preto e calça da mesma cor.

Ao notificarem as autoridades locais, a polícia em conjunto com os bombeiros fizeram buscas próximas ao local em que a mulher havia sido vista pela última vez. Cães farejadores e um helicóptero auxiliaram nos trabalhos. Cartazes com o rosto de Alessandra foram espalhados pelo local.