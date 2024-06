Desaparecidos: Hélio Alcântara dos Santos está sumido em Belém

Hélio Alcântara dos Santos, de 63 anos, está desaparecido em Belém, no Pará, desde o último sábado (15), até a publicação desta matéria. O idoso mora com a irmã Sandra Maria no Conjunto Catalina, na Travessa Treze, no bairro do Mangueirão, mas sumiu quando foi passar alguns dias na casa de outra irmã, Maria do Socorro, no bairro do Una.

Segundo a sobrinha do idoso, Paula, o tio é esquizofrênico e faz uso de medicamentos controlados. Hélio foi visto pela última vez foi saindo da casa de Maria na Rodovia Transcoqueiro, próximo à loja Havan.

VEJA MAIS

Hélio Alcântara dos Santos está desaparecido em Belém (Foto/Arquivo pessoal)

Ajude a encontrar Hélio

Se você tem informações sobre o paradeiro de Hélio, entre em contato com a família pelos números:

Ou, pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia, pelo número 190.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web oliberal.com)