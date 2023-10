O que fazer se encontrar uma pessoa desaparecida? Veja algumas dicas

Todos os dias, em qualquer canto do mundo, pessoas desaparecem, deixando familiares e amigos aflitos, sem saber o paradeiro do indivíduo. Com divulgações por panfletos e publicações nas redes sociais, se torna um pouco mais fácil a busca pela pessoa desaparecida, fazendo com que o caso chegue a mais pessoas e, talvez, reconhecendo o sumido pelas ruas.

Caso você encontre um desaparecido, é fundamental agir com cuidado e responsabilidade para garantir a segurança dela e ajudá-la a entrar em contato com sua família ou autoridades. Abaixo, confira algumas atitudes que você pode tomar para tentar ajudar alguém que esteja sumido:

Mantenha a calma: Ao encontrar alguém desaparecido, é natural ficar nervoso ou ansioso. No entanto, é importante manter a calma em todo o contato para tomar decisões específicas e ajudar essa pessoa. Não se desespere e pense com clareza sobre como lidar com a situação. Verifique a segurança da pessoa: Antes de fazer qualquer coisa, verifique se a pessoa desaparecida está em segurança. Certifique-se de que ela não esteja em perigo iminente e, se necessário, chame as autoridades para garantir sua proteção. Contate a polícia ou autoridades competentes: se você encontrar uma pessoa desaparecida ou suspeitar que uma pessoa está sumida, ligue para a polícia imediatamente. O órgão tem os recursos e a experiência necessária para lidar com casos de pessoas desaparecidas. Forneça informações relevantes: Ao falar com a polícia, forneça informações sobre como você encontrou a pessoa desaparecida, sua localização atual e qualquer outra informação relevante que auxilie nas investigações. Mantenha a privacidade: Respeite a privacidade da pessoa desaparecida e de sua família. Evite compartilhar informações confidenciais ou fotos nas redes sociais, a menos que tenha permissão da família ou das autoridades. A discrição é importante para proteger a dignidade e a segurança da pessoa desaparecida. Tente conversar: Tente lentamente se comunicar com a pessoa, perguntando se ela está bem, se quer se alimentar ou beber água, etc. Mostrar que você é confiável e que quer prestar assistência pode ajudar bastante.

Lembre-se de que a prioridade principal é garantir a segurança e o bem-estar da pessoa desaparecida. Colaborar com as autoridades e seguir os procedimentos adequados é fundamental para auxiliar na resolução do caso.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)