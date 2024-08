Motorista de picape é flagrado dando 'cavalo de pau' e quase atropela cachorro em Salinópolis

Um cachorro caramelo por pouco não foi atropelado por uma picape na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Pará. O flagrante foi compartilhado pelas redes sociais nesta sexta-feira (2/8) e mostra o condutor do automóvel realizando “cavalo de pau” bem perto do cão. Na última segunda-feira (29/7), um homem foi preso por realizar a mesma manobra também no Atalaia e, inclusive, teve o veículo apreendido por conta disso.

A gravação já começa com o cão correndo atrás da picape, durante a direção perigosa. Alguns banhistas observam a cena sentados em barracas. Em um certo momento, o automóvel chega a parar próximo do animal e depois vai embora.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Crime de trânsito

O artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) caracteriza crime a utilização de um veículo para demonstração ou exibição de manobra perigosa, como por exemplo, "a arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus". Quem for pego cometendo esse delito está sujeito a multa, suspensão do direito de dirigir e ter o automóvel apreendido.