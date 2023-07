Motorista é flagrado fazendo 'cavalo-de-pau' em praia de Salinópolis; vídeo

Um motorista foi flagrado conduzindo um veículo particular de forma perigosa na faixa da praia onde é permitido o estacionamento de carros em Salinópolis, no nordeste paraense. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado supostamente na tarde da última quinta-feira (27), mostra o condutor de um carro branco dirigindo em velocidade e fazendo manobras arriscadas, como o cavalo-de-pau, perto de banhistas e de outros carros estacionados na areia.

A prática é reconhecida como 'direção perigosa', prevista no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e constitui infração de natureza gravíssima, podendo render ao condutor que for flagrado nessas circunstâncias multa multiplicada 10 vezes quando há vítima - chegando a R$ 2.934,70 -, além da suspensão do direito de dirigir.

O que é direção perigosa?

Direção perigosa é uma conduta mencionada pelo artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Quando praticada, portanto, ela gera infração. Ela fica caracterizada quando o condutor realiza arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

O condutor que for flagrado cometendo a infração por direção perigosa poderá ser duramente penalizado, já que essas manobras podem causar sérios riscos de acidente. Está prevista, ainda, a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Por se tratar de uma infração autossuspensiva (que suspende o direito de dirigir independentemente da quantidade de pontos registrados na CNH), o tempo que o motorista deverá permanecer sem poder dirigir varia de 2 a 8 meses.