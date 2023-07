Sexta é de calmaria e diversão familiar na praia do Atalaia, em Salinas

A sexta-feira (28) que abriu o último fim de semana de julho foi de calmaria na areia da praia do Atalaia, em Salinópolis. Não que a praia estivesse vazia. Longe disso. Mas o ambiente estava tranquilo, com muitas famílias reunidas e pouquíssimas caixas de som. A música da vez foi o barulho das ondas, na maré que estava bem cheia no início da tarde e fez a alegria das crianças na costa atlântica paraense.

O casal Bráulio e Daiana Gil veio de Macapá só para aproveitar os últimos resquícios das férias. Eles estavam curtindo a brisa do mar tomando uma cerveja entre amigos e consideraram o movimento da praia perfeito, sem gente demais nem de menos. Ambos estavam animados para curtir os shows que irão rolar na cidade. “Não tem como deixar de vir. Salinas é o point do verão. Desde novinhos, adolescentes, a gente se acostuma a vir para cá nas férias. Lá em Macapá víamos os amigos postando, e a gente querendo vir. Então, estamos aqui”, diz Bráulio, que nasceu no Pará. “É uma forma de matar a saudade dos amigos de uma maneira animada”, diz Daiana, também paraense.

Sexta é de calmaria e diversão familiar em Salinas Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal Foto: Ivan Duarte/O Liberal

VEJA MAIS

Bráulio só não considera a praia um lugar perfeito pois acredita que deveriam haver mais pontos de coleta de lixo. “Infelizmente, vemos muitas garrafas ainda jogadas na praia. O povo vai largando por aí, então deveria ter uma coleta mais assertiva e iria facilitar para a prefeitura”, diz ele, que saiu às 5h da manhã de Belém para evitar o trânsito.

Jhonatan Rezende é pecuarista no município de Altamira e garante com 100% de certeza: a praia do Atalaia é a melhor do Brasil. E Salinas é o melhor destino de verão do país. “Não sou só eu dizendo, até o Mr. Catra disse isso antes de morrer. Tem que respeitar Salinas. Dá para entrar na praia, beber, comer. Vale a pena. Sempre digo que a vida não é só trabalho. Precisamos nos divertir um pouco. Alugamos duas casas próximo da praia para evitar problema com fiscalização e bebida. Trouxemos pessoas que não bebem para atuarem como motorista da rodada”, diz ele, que foi acompanhado de 24 amigos e familiares. Eles precisaram também alugar uma van para garantir que todo mundo esteja junto ao longo do fim de semana.

O cirurgião plástico Bruno Monteiro adora Salinópolis e aproveitou a sexta para levar a filha Gabriela, de um ano e meio, para conhecer o mar. A estreia dela nas águas salgadas foi melhor do que o esperado. Ela mergulhou, pulou, se divertiu e correu muito.

“A praia está na configuração ideal para mim, com um clima muito agradável, sem tantos carros. É um ponto turístico que vale a pena conhecer, então a gente se programou com um mês de antecedência, para não ter dor de cabeça com hospedagem. Acho que os preços estão normais por aqui, pois é uma área turística. Tem bastante gente na estrada, mas não demoramos para chegar. Não importa se você quer fazer farra ou quer só esfriar a cabeça tranquilo: Salinas é a pedida certa para todo tipo de público”, diz.