Praia do Atalaia, em Salinas, é tomada por lixo no penúltimo final de semana das férias de julho

Após o penúltimo final de semana do mês de julho na praia do Atalaia, em Salinópolis, no litoral paraense, a situação registrada foi de muito lixo deixado pelos banhistas, como observado no último domingo (23). Entre os resíduos espalhados pela faixa de areia da praia, estavam pedaços de vidro de garrafas de cerveja, cascas de coco, além de garrafas plásticas. Os rastros de sujeira puderam ser percebidos logo no início da manhã, e em alguns pontos específicos. Ao longo da tarde, a situação era diferente e já não se encontrava lixo ao longo da praia.

Apesar das diversas sacolas com lixo também deixadas, os veranistas não deixaram de curtir o dia. O cenário do lixo deixado por alguns frequentadores da praia já é uma problemática histórica nesse período das férias — e como já é observado todos os anos. Por outro lado, muitos trabalhadores do local e turistas fazem questão de manter a praia limpa, como é o caso de Josias Garcia, garçom de um estabelecimento na praia, que na manhã do domingo estava recolhendo a sujeira do dia anterior. Segundo ele, é uma recomendação do local em que trabalha.

“Pela manhã, juntamos todos os lixos, deixa tudo organizado. Deixa na parte da areia para o pessoal não quebrar. Mas, o pessoal que vem à noite, traz bebida de garrafa, quebra tudinho e fica aquela bagunça. E isso até prejudica a gente. A gente pode pisar e rasgar o pé. Nada mais justo do que a gente recolher o próprio lixo. Só que, muitas das vezes, a gente recolhe até o próprio lixo das pessoas que vêm [para a praia]”, diz. Josias complementa, ainda, que esse cenário já melhorou ao longo dos anos.

Outro exemplo de quem faz curtir o verão com consciência é o do turista José Ronaldo, que foi para Salinas curtir o final de semana junto com a família. Para evitar deixar qualquer sujeira na praia, eles levaram sacolas plásticas para recolher o lixo e descartar corretamente posteriormente. “Todo lixo a gente vai colocando na sacola bota, no carro e leva para que o coletor na cidade leve durante a semana. A gente ainda vê muito lixo. Ainda precisa de um aprendizado bem melhor para que isso possa melhorar bastante”, relata.

Apesar disso, José Ronaldo comenta que pouco a pouco as pessoas estão se conscientizando a não descartar o lixo de forma irregular. “Estão dando um passo de cada vez. Ainda não se conscientizaram de tudo, mas eles estão aos poucos se conscientizando”, conta José. Ele disse, ainda, que o gesto adotado pela família dele também pode incentivar outras pessoas a adotarem a mesma medida.

Lixo deixado pelos banhistas em Salinas (Igor Mota / O Liberal)

A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações à Prefeitura de Salinópolis e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) para detalhar sobre as medidas tomadas para conter o descarte irregular de lixo na praia do Atalaia nesta época do ano. A reportagem aguarda retorno.

*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades