Salinas: praia da Corvina uma opção de tranquilidade e belezas rústicas 

Todos os anos o município de Salinópolis é um dos destinos preferidos dos veranistas. Uma cidade com belas praias e diferentes opções de lazer. Um dos passeios mais comuns dos vistantes é a praia do Atalaia, badalada e frequentada por todos, mas há quem goste de desfrutar e apreciar a natureza da praia da Corvina, que fica localizada na orla do Maçarico e tem uma visão de beleza e tranquilidade.

O acesso à praia é diferente e contagiante, próximo a uma área de mangue, o visitante entra em uma via de corredor rodeada de flora e fauna típicas das áreas amazônicas litorâneas. A Praia da Corvina é um local que mesmo próximo ao agito da orla do Maçarico proporciona calmaria e paisagens naturais rústicas, com enormes bolsões de areia e formação de piscinas náuticas devido a oscilação da maré. Além de um pôr do sol contagiante.

Corniva oferece belza e tranquilidade aos turista (Carmem helena / O Liberal)

Jorge Luiz é do município de Vigia, mas atualmente está morando em Macapá, ele resolveu reservar parte das férias para descansar em Salinas. Ele é o tipo de turista que prefere apreciar a natureza a desfrutar da badalação. “Sempre que posso venho para cá. A gente prefere a praia da Corvina justamente por conta da tranquilidade. O atendimento também aqui excelente, é um lugar perfeito para crianças”, disse o turista.

Outra observação feita pelo vistante é com relação a questão da limpeza, pois como não é uma área que fica lotada, a preservação do local limpo é maior. “É muito importante manter a limpeza do local para que as futuras gerações possam aproveitar dessa beleza”, acrescenta Jorge Luiz.

Quem for visitar a praia vai perceber que só há duas barracas de atendimento ao turista. Uma fica localizada na orla do Maçarico e outra na área que dá acesso a entrada da praia. Além dos camelôs de doces e salgados que ficam na área do corredo de acesso à praia.

Marcia Faria é comerciante e proprierária do quiosque que fica localizado na orla do Maçarico. Ela é dona do espaço há nove anos e diz que a praia da Corvina é diferenciada, em Salinas. “ É onde o povo não gosta de muita folia, é um povo mais pacato, que vem se resguardar. Aqui as pessoas procuram um certo refúgio, quando elas chegam aqui que encontram essa natureza maravilhosa, eles não querem outra vida”, destaca a comerciante.

Mas Marcia faz questão de falar sobre o projeto que está sendo feito, que se trata de três trapiches e que tudo que espera é que esse trapiche também consiga chegar até o final da Corvina, pois caso não chegue ela consudera que a praia vá ficar esquecida.

“Tanto a gente que trabalha aqui quanto os vistantes estão acostumados com esse point mais reservado. Esse projeto começa na orla nova do Maçarico e termina no terceiro trapiche e a gente tem medo que essa nossa área fique esquecida, e não pode porque a Corvina é a coisa mais linda, é uma praia muito bonita e é muito conhecida. É diferenciada”, destaca.

Como chegar: Ao final da Orla do Maçarico há uma pequena ponte de concreto, que atravessa o mangue e dá acesso à Praia das Corvinas. O acesso a ela se dá por diferentes vias asfaltadas, pelo centro da cidade.