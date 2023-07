Outeiro possui belas paisagens e banhos com águas cristalinas para os veranistas

Chegou o primeiro final de semana do mês de julho e o destino para os balneários se torna uma das principais opções de lazer dos paraenses. E para aliviar o calor, a reportagem preparou mais um roteiro de balneários, desta vez, o itinerário fica situado pela ilha de Outeiro, distrito de Belém, que além das praias de água doce, ainda possui diversos igarapés com águas verdes e cristalinas espalhados em diversos pontos.

A primeira dica de um bom banho é a Bica do Gaúcho, que fica localizada na rua Adenilton Amorim. O caminho é pela rua do Fama, depois segue na Caratateua e já chega na Bica do Gaúcho. Durante o caminho o celular fica fora de área, mas no restaurante, é disponibilizado wi fi aos clientes.

O espaço possui dois igarapés, sendo um com água cristalina e outro com tom esverdeado. O igarapé tem uma história de mais de 10 anos com o público, foi quando o proprietário do espaço resolveu abrir aos visitantes. Jho Jho Ribeiro da Silva diz que é um dos fundadores do igarapé e explica que o público passou a conhecer melhor a bica com a chegada do asfalto.

"Antes era um espaço apenas para quem morava pelas proximidades, mas com a chegada do asfalto, os proprietários resolveram adaptar para um local de lazer ao público", explica Jho Jho. O espaço só não funciona às terças-feiras e a entrada custa o valor de R$ 5,00 por pessoa. Possui um cardápio variado e o horário aberto ao público é de 8h às 17h.

"Aqui é um lugar familiar e tranquilo, é para quem quer usufruir da natureza, escutar uma boa música", destaca Jho Jho.

O professor Ricardo Saldanha aproveitou para curtir o início das férias na Bica do Gaúcho. Na última quinta-feira (30), o servidor público reservou o dia para aproveitar ao lado da família. "É a primeira vez que vim e estou gostando muito, pois tem pouca gente, o banho é maravilhoso. Como ainda estou no início das férias, estou optando por esses lugares mais tranquilos. Chegamos cedo aqui, já almoçamos e estamos aproveitando o banho", pontua o professor.

Outro espaço conhecido na ilha de Outeiro é o Balneário do mestre Tabaco, onde além do banho, os visitantes ainda desfrutam do carimbó raiz tocado pelo mestre de cultura popular, que diz que tem prazer em dar uma "canja" aos que estão por lá.

Oriovaldo Soares Meireles, o mestre Tabaco, toma conta do espaço ao lado dos filhos. Há oito anos o igarapé é aberto ao público. Mas o espaço não vende refeições, apenas bebidas. O valor da entrada é de R$ 5,00 por pessoa. Quem quiser aproveitar o lazer ao lado da família, tem a opção de levar a própria refeição ou também de levar carnes para assar churrasco.

"Nós disponibilizamos a churrasqueira e a família pode ficar aqui curtindo o igarapé e a natureza de um modo geral”, explica o mestre Tabaco. O único dia que o espaço não está disponível para banho é às terças-feiras, que é quando ele aproveita para fazer a limpeza.

Para chegar no balneário do Tabaco é só procurar a rua Felipe Camarão, número 5. "Aqui sou bastante conhecido, se a pessoa estiver perdida é só perguntar onde fica o balneário do Tabaco. Aqui o ambiente é simples, mas o nosso objetivo é proporcionar acolhimento a todos os visitantes", acrescenta.

E mais uma opção de tranquilidade verde é o Balneário do Hilário, que funciona na Rua do Amor, nº 10, no bairro de Água Cristalina, em Outeiro. O espaço tem uma tradição de quase 40 anos, mas desde a pandemia passou um tempo desativado e apenas agora está retornando com as atividades.

Atualmente, é Hilário Barros Miranda Filho quem está tomando conta do espaço, que funciona de domingo a sexta das 9h às 17h30. Em dias comuns a entrada é R$ 5,00, mas aos domingos e feriados é R$ 10,00 por pessoa.

“Esse igarapé é da minha família, meu pai que construiu isso aqui, quando nós chegamos esse terreno era só um. Papai chegou, foi fazendo e virou uma brincadeira de família, ele abriu um pouquinho, botou umas tábuas no fundo. E aí com o tempo começou a aparecer gente e a gente começou a aumentar o igarapé e começou a abrir ao público”, explica Hilário.

O espaço vende bebidas e alimentação, mas com a falta de recurso, Hilário diz que abre para poucas pessoas, pois não possui estrutura para o grande público. “Ele já foi muito badalado, mas no momento estamos com falta de recurso para investir. A gente espera que agora em julho o movimento aumente e a gente possa investir melhor”, explicou Hilário.