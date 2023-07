Comandante Xand Avião chega hoje para o Pé na Areia

O comandante Xand Avião vem para comandar o último fim de semana do verão ‘Pé na Areia’, em Salinas. O artista é uma das atrações de hoje (28), do maior festival de música do mês de julho no Pará.

Neste primeiro dia, se apresentam no palco do Atalaia: Xand Avião, Jorge & Matheus e Lucas & Iron. No sábado (29), os shows serão de Bell Marques, Dj KVSH, Dj Henrique e Papo Em Off.

Com mais de 20 anos de carreira, Xand Avião é um artista que sempre se reinventa. Só no Spotify, ele conta com mais de sete milhões ouvintes mensais, no Youtube são mais de dois bilhões de visualizações. O artista também é ativo nas redes sociais, compartilhando com seus seguidores, que são mais de 16 milhões, sua rotina e lançamentos.

Por falar em novidade, Xand Avião tem trabalhado o EP “Ao Vivo de Verdade”, que chegou este ano para o público. Com quatro faixas inéditas, uma delas, intitulada “Várias Bebezinhas”, com participação especial da cantora Mari Fernandez, ele já tem conquistado bons números. Juntos, eles já tinham gravado “Pode Apostar”, também este ano.

O artista tem valorizado os feats. Recentemente ele lançou: “Assunto Delicado” em parceria com Guilherme e Benuto, “Bololô” feat com Pedrinho, “Novinha do Onlyfans” com Kadu Martins, e “Tanto Faz” feat com Lauana Prado.

Xand Avião também divulgou para o seu público o seu tradicional evento “Aviões Fantasy 2023”, que já entrou para o calendário das grandes festas anuais. “A cultura brasileira é muito rica e poder brincar e claro, enaltecer todo o folclore brasileiro vai ser muito massa. A gente pensou na temática de Halloween mas algo que saísse do comum, algo que de fato tem a ver com personagens cinematográficos e algo que explore também a literatura dos gêneros de terror, mas claro sem deixar de mostrar o que vem de dentro do nosso Brasil. Esta é a primeira vez que o Fantasy vai ser feito em outubro e estamos muito felizes e empenhados para trazer uma festa de qualidade para o público presente”, disse Xand.

A mistura paraense para hoje, será feita por Lucas & Iron. Os meninos têm mais de dez anos de carreira e juntos levam um pouco de sertanejo, piseiro e forró para o público de Salinas. “Curtimos muito, Jorge e Mateus, que vão se apresentar hoje, inclusive é nossa referência. Sobre o repertório a bastante músicas de ambos os artistas, mas optamos por fazer algo diferente do repertório deles, pra ser uma noite onde as pessoas vão escutar de tudo”, disse Lucas Rocha.

“Como disse anteriormente, nosso show vai ser onde as pessoas irão escutar de tudo, sertanejo, forró, funk, axé. Inclusive, para nós, a música do verão foi ‘Posturado e Calmo’, do Léo Santana, e é onde iremos colocar alguém para cantar e fazer o desafio como ele mesmo faz. Vai ser massa”, acrescenta.

Lucas & Iron estiveram presentes em todos os finais de semanas de julho em Salinas. A dupla levou o seu show para diversos espaços da cidade do nordeste paraense. “Graças a Deus tivemos muito trabalho por aqui, passamos por quase todas as barracas de Salinas, eventos privados e agora pra encerrar com chave de ouro na maior barraca, que é o Pés na Areia”, avalia Lucas Rocha.

O festival ‘Pé na Areia’ leva para a última quinzena de julho as maiores atrações nacionais. Mais de 15 artistas estão entre as atrações deste ano, a partir de hoje, sete deles se apresentam no Atalaia.

“Estar presente nessa programação representa o reconhecimento das maiores produtoras de shows do Pará com o nosso trabalho, a responsabilidade de abrir um show desse porte é imensa e a gente fica muito feliz de ser lembrado nesses eventos”, pontua Lucas Rocha.

Depois das férias, a dupla Lucas & Iron se prepara para o seu lançamento. “Neste segundo semestre estaremos lançando nossa nova música escrita por um cantor nacional super estourado hoje em dia, com participação dele inclusive. Já está tudo certo, mas ainda é surpresa”, finaliza o artista.

Para o sábado (29), a atração local será o Papo Em Off, que se junta ao Bell Marques, Dj KVSH e Dj Henrique, para fechar o verão ‘Pé na Areia’. “A expectativa para essa apresentação é maravilhosa, ainda mais acompanhada com o pedido do público e reconhecimento dos contratantes e com certeza o público pode esperar aquele repertório versátil na nossa identidade”, disse Matheus Galvão, vocalista do Papo Em Off.

Com um projeto audiovisual recém lançado, o grupo vem apresentando um show eclético, com os sucessos atuais, mas que contempla os clássicos do pagode e o que está tocando na atualidade. “Hoje em dia a música está assim né, a maioria das pessoas gostam de muitos estilos e nós incluímos eles nos nossos shows, por tanto vamos dar aquela bagunçada no repertório para o Pé na Areia”, antecipou o músico.

Papo Em Off será a banda local que vai fechar o festival, uma oportunidade que vai marcar a carreira do grupo. “A importante demais estar nesse evento, até porque são as bandas locais que movem também a cultura na nossa região, incentivando cada vez mais as pessoas consumirem eventos artísticos como esse, e vamos com tudo que esse que é o Papo”, finaliza Matheus.