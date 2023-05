Xand Avião fala sobre diagnóstico de psoríase: 'isso agrava com estresse'

O cantor Xand Avião falou compartilhou com seus fãs nas redes sociais sobre o diagnóstico de Psoríase, doença autoimune descoberta há quatro anos pelo artista. O dono da música "Perfume caro" falou sobre os sintomas, tratamento e como se sentia em relação à doença que está ligada ao estresse. O cantor faz tratamento que custa em média R$ 17 mil.

"Eu descobri um pouco antes da pandemia e minha doutora me disse que isso agrava com estresse, com ansiedade. Na pandemia, a gente viveu tudo isso em dobro ou em triplo. E a minha piorou muito", disse.

A doença deixa marcas vermelhas no corpo e principalmente no rosto, por ser uma pessoa pública e tirar muitas fotos por dias e fazer muitos shows, já estava se sentindo incomodado ecomeçou a usar boné para disfarçar os sintomas.

Xand passou com vários especialistas e encontrou tratamento com injeções que custam em média R$ 17 mil. No entanto, o tratamento da doença também pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Na época, eu estava com vergonha, já estava sem querer dar entrevista porque é feito, é estranho assim na pele, logo é muito aparente. Como tiro praticamente 100 fotos por noite e dou quatro entrevistas, estava me incomodando já". explicou pelas redes.

"A gente procurou um reumatologista. Eu não sabia que precisava, mas precisa sim. Tenho certeza que muita gente não sabe também. A gente procurou também uma amiga nossa que é uma das melhores do Nordeste, e ela me receitou um tratamento que comecei hoje, que é uma injeção. Esse tratamento custa R$ 17 mil", detalhou.

O cantor continua fazendo os shows e compartilhando as suas agendas nas redes sociais. A sua música "perfurme caro" está sendo repercutida pelos fãs. Confira um dos vídeos dos últimos shows do cantor:

O que é Psoríase?

A psoríase é uma doença autoimune, caracterizada pela descamação da pele deixando manchas vermelhas ou esbranquiçadas.