Mari Fernandez abre ‘Pé na Areia’: ‘Sempre sonhei em cantar em Salinas’

A partir de hoje (21), começa o verão 'Pé na Areia'. Salinas, nordeste paraense, recebe ao longo desta última quinzena de julho dezenas de artistas nacionais. Hoje, Mari Fernandez, Gustavo Mioto, Santi e Beto e Naldo serão as atrações da noite. Amanhã (22), se apresentam Nattan, Zé Vaqueiro e Victor e JP. Mas no próximo final de semana terá Jorge e Mateus, Xand Avião, Lucas e Iron, Bell Marques, KSVH, Henrico e Papo Em Off.

Ao longo dos últimos anos, Salinas é referência quando se fala em verão, principalmente, porque durante as últimas décadas, o local se firmou como essa reunião de público em apresentações de grandes artistas locais.

Durando em média 3 horas e 46 minutos, a viagem de Belém até Salinas, os 218 quilômetros percorridos em solo, não são empecilhos para quem quer aproveitar o período mais quente do Pará. O local é democrático, juntando os diversos públicos na areia ou na cidade, o importante é a disposição para curtir.

A faixa de areia quilométrica une pessoas com o objetivo da curtição, principalmente na Praia do Atalaia. É exatamente nesta parte de Salinas, que o palco do ‘Pé na Areia’ está montado. A estrutura gigantesca está pronta para receber o público.

“Salinas pede uma preparação de meses, né? Que vai desde a escolha dos looks usados nos shows e na praia, até a organização de tudo com a família e os amigos. Perdi as contas de quantos verões aproveitei ‘no sal’, mas quero aproveitar muito mais. E esse ano, claro, marcando presença no ‘Pé na Areia’. Estou empolgadíssima e pronta, para os dois próximos finais de semana de muita festa, sol e curtição, além de estar ansiosa pelo show da Mari Fernandez. Já assisti ela esse ano, mas cada apresentação dessa artista é um acontecimento, com certeza em Salinas será especial”, disse a veranista Thay Macedo.

A influenciadora, que faz parte do time da Bis Entretenimento, tem memórias especiais do verão em Salinas. “A gente quer curtir os shows sim, mas tudo que antecede o evento é valioso. A gente vive a expectativa junto com os amigos, planeja tudo, até chegar na hora da execução, então são vários momentos que vão marcando o verão”, pontua.

Se ela está animada, a cantora também está! Mari Fernandez esteve na capital paraense em abril, mas agora está pronta para o ‘Pé na Areia’. “Eu fico muito feliz em ver o carinho da galera do Pará pelo meu trabalho e ver eles cantando minhas músicas, da última vez que cantei em Belém com meu evento ‘É Pra Lascar o Coração’ a galera foi perfeita, recebi muito amor dos meus fãs", disse.

As músicas de Mari Fernandez viram hits, desde as mais dançantes até as mais lentas. Com um repertório cheio de música autoral, ela elegeu a canção que é a cara do verão de Salinas. “Das minhas músicas, eu acho que ‘Love Absurdo’ é bem a cara do verão e a galera do Pará ama essa música”, contou.

Mari Fernandez entrou na lista das mulheres mais ouvidas no Pará. Em março, em lista divulgada pelo Spotify, ela era a segunda artista mais ouvida no Pará e no Norte, ficando atrás apenas de Marília Mendonça.

Aos 22 anos, ela lançou recentemente o seu DVD ao vivo em São Paulo, que trouxe uma nova proposta visual com esse projeto, abusando da tecnologia. Esse audiovisual também ficou marcado pelas participações de convidados especiais, entre eles Maiara e Maraisa.

Desse DVD, ela já elegeu a canção que precisa estar na playlist do seu público: “Com certeza é a música ‘Quando tem Sentimento’, ela é uma composição minha que gravei porque queria sair da caixinha e gravar uma música para os apaixonados, para os casais que deram certo, já que eu gravo tanta sofrência e hoje é uma das músicas mais cantadas no show, vale a pena ouvir sem moderação”.

Mari Fernandez já se apresentou em dezenas de cidades paraenses, mas agora ela faz a sua estreia em Salinas. E por aqui ela já viveu momentos inesquecíveis, em uma ocasião ela se emocionou quando fazia show no interior do Estado. Em posse de uma bandeira do Pará, ela foi ovacionada pelo público.

Mas como nem tudo são flores, ela já viveu a experiência de ficar a devida em um rio paraense.

“Eu sempre sonhei em cantar em Salinas, tenho até um CD que gravei de Carnaval na pandemia que eu mando abraço para galera de Salinas, falando que no próximo ano eu estaria cantando lá com eles (aquele pensamento positivo sabe) e minha expectativas para o show estão enormes, vou preparar um repertório massa pra todo mundo curtir muito”, finaliza.

Mari Fernandez tem apenas dois anos de carreira, mas ela pode ser considerada a diva do piseiro, mesmo que ela consiga flutuar entre os diversos ritmos. A cantora já conseguiu emplacar 11 músicas simultaneamente entre as mais tocadas nas plataformas de streaming.

No Instagram, são quase seis milhões de seguidores, no Tik Tok e Youtube, são de mais cinco milhões, unindo os dois.

A cantora tem consciência que o uso dessas plataformas e dos recursos digitais fazem toda diferença no seu trabalho. E tudo flui tranquilamente, já que a jovem, acompanha a sua geração, usando a tecnologia a seu favor, tanto para a divulgação dos seus trabalhos, como para interagir diretamente com os fãs.

Agende-se

Pé na Areia com Mari Fernandez

Data: Hoje, 21

Local: Praia do Atalaia, em Salinas

Hora 20h