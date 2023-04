Novo projeto audiovisual de Mari Fernandez chega às plataformas de música nesta quarta-feira

Fãs e admiradores do trabalho de Mari Fernandez já podem comemorar, conforme anunciado nas redes sociais da cantora, nesta quarta-feira (19), ela lança seu novo projeto nas plataformas digitais, às 21h. No mês passado, ela gravou no Espaço Unimed, na capital paulista, seu novo audiovisual para um público de 7 mil pessoas, que conferiram de perto a grandiosidade do DVD que contou com uma mega produção e participações especiais.

“Ao Vivo em São Paulo” marca a transição da artista do piseiro para o forró e o sertanejo, além de consolidar a artista como uma das maiores do país na atualidade.

Com um repertório de 20 faixas, entre inéditas e regravações, Mari convidou nomes como Maiara e Maraisa, Wesley Safadão, Luísa Sonza e a dupla Hugo e Guilherme em seu novo DVD. No dia 19 de abril, o público que estava ansioso pela novidade vai poder conferir todas as músicas do projeto. A cada semana, serão lançados dois vídeos no canal do Youtube, um na quarta e outro na sexta, e os fãs poderão decidir os próximos clipes.

Nesta quarta já será divulgado o primeiro deles. Um dos mais aguardados é “Deixa Eu Viver” que conta com a participação de Luisa Sonza. A canção traz uma sofrência daquele jeito que o povo gosta e promete lascar muitos corações.

Dona de hits que conquistaram o Brasil de norte a sul, Mari Fernandez promete surpreender ainda mais com o novo projeto. A cantora já deu spoiler de algumas faixas que já estão na boca dos fãs e repercutindo nas redes sociais. “Tortura”, Fora dos Stories” e “Frouxo” feat com as patroas Maiara e Maraísa já estão dando o que falar. “Amor Sem Compromisso” com Wesley Safadão e “Marquinha” com Hugo e Guilherme não ficam atrás.

“Estou contando os minutos para o lançamento desse projeto. Eu sou suspeita, mas acho que ficou lindo demais e superou todas as minhas expectativas. Poder experimentar outros estilos musicais e ter ao meu lado artistas que admiro tanto foi muito especial para mim e tenho certeza que o público vai curtir muito. Graças a Deus estou realizando mais um sonho e só tenho a agradecer todo carinho e energia que recebi e venho recebendo. Estou muito feliz e ansiosa, é uma sensação que não sei colocar em palavras, mas é muito boa!” comemora Mari.