Cantora Mari Fernandez grava novo DVD ao vivo em São Paulo

Com apenas 22 anos e pouco menos de dois anos de carreira, a cantora cearense Mari Fernandez dá um passo importante na sua caminhada musical, com a gravação do “DVD Ao Vivo em São Paulo". Neste segundo trabalho audiovisual, ela apostou em feats (participações especiais) e mistura de ritmos.

A gravação ocorreu ontem, no dia 22 de março, no Espaço Unimed, com a presença do público e convidados. A reportagem do Grupo Liberal convidada pela equipe da artista e participou de dois momentos com Mari Fernandez: o ensaio e a gravação do DVD.

"Sempre tive muita vontade de gravar um trabalho aqui, nessa cidade que me acolheu, onde eu tenho família. Mas, além disso, foi uma escolha também da minha equipe e dos meus fãs. Estou fazendo muitos shows aqui, e sempre encontro no camarim algumas pessoas que me seguem por todos os lugares", explica a artista.

Para este trabalho serão 14 músicas inéditas e mais seis regravações, com participações de Wesley Safadão, Luisa Sonza, as “patroas” Maiara e Maraísa e a dupla Hugo e Guilherme.

No palco, o público se depara com um projeto inovador e tecnológico que mistura em um painel de Leds gigante uma arte repleta de cores e imagens, valorizando a artista e seus convidados.

No repertório do espetáculo estão as faixas “Eu Te Amo Mas Te Odeio”, “Deixa Eu Viver” e “É Pra Sofrer Calado”, divulgadas nas redes sociais, e que já fazem parte de comentários de fãs na internet.

Mari Fernandez antecipou que após o lançamento desse trabalho a mesma estrutura será levada para shows pelo Brasil, para que todos possam viver a experiência de 'estar no DVD'. "Quero que todos tenham essa oportunidade de viver tudo o que foi vivido em São Paulo. Quem não esteve na gravação poderá ter a chance de aproveitar tudo que tivemos aqui. Quero levar tudo para os meus fãs por várias cidades brasileiras", antecipa Mari.

A cantora, que iniciou a carreira nos gêneros piseiro e forró, hoje passeia por diversos ritmos, isso poderá ser confererido na "Gravação do DVD Ao Vivo em São Paulo". "Comecei com esses ritmos e não quero fugir das minhas origens, mas também não quero me limitar a isso. Sou jovem, escuto várias coisas e vários artistas, e quero sempre levar o que eu gosto para o meu público. Por exemplo, tem cantores que estão entre os mais escutados no meu aplicativo de música e já fiz feats com alguns deles. Nesse DVD vamos ter essa mistura de ritmos", contou Mari Fernandez.

SUCESSO NO PARÁ, SEGUNDO O SPOTIFY

Mari Fernandez é uma colecionadora de bons números, mesmo que ela diga que não quer ser lembrada por isso. Ao longo desse biênio, ela soma 3,5 bilhões de streaming em todas as plataformas de música. Só no Spotify são 12 milhões. E por falar nesta plataforma, Mari Fernandez é a segunda cantora mais escutada no Norte e no Pará, atrás apenas de Marília Mendonça.

No Pará, logo após Mari, estão as cantoras Maiara e Maraísa e Luisa Sonza.

Ter a participação das “patroas” em um de seus projetos era um sonho da cearense, desde o seu primeiro trabalho. Em coletiva de imprensa, Mari Fernandez lembrou que o convite surgiu há anos e que além de Maiara e Maraísa serem inspirações, elas também foram pesssoas que impulssionaram sua carreira, inclusive sendo responsáveis pelo encontro entre Mari e Marília Mendonça.

"As meninas têm na minha vida e na minha carreira uma importância imensa. Sempre me inspirei nelas e na Marília. Tinha a intenção de gravar com elas desde que comecei na música e me enxergar como artista. Maiara e Maraísa são duas meninas maravilhosas, atenciosas. Elas vivem falando comigo no WhatsApp, desejando Feliz Natal. Era para elas estarem no meu primeiro DVD, gravado em Fortaleza, mas um por uma questão de logística não deu certo", relembra.

Para a gravação em São Paulo, as “meninas” confirmara a presença antes mesmo de escolherem a música para o projeto. Mari Fernadez lembrou que após isso, a canção surgiu e coube bem na voz das três. "É uma música bem alegre, que traz muito o empoderamento das mulheres. Fala de uma mulher superada, bonita, que se ama primeiro para depois procurar amar o outro", acrescenta.

Se Mari Fernandez é so elogios para Maiara e Maraísa, a dupla não esconde também a admiração pela jovem. “A Mari é a cara do Brasil, tem nossa ‘vibe’ e ficamos felizes não só de participar do DVD, mas de fazermos parte de processo do crescimento de cantoras no segmento popular, como sertanejo, forró e piseiro. Inclusive a Manu Bahtidão que é uma mulher porreta aí do Pará, hoje faz parte do nosso escritório. A mulherada dominando demais!!", disse Maraísa.

MARI VEM AO PARÁ

No próximo dia 01 de abril, Mari Fernandez tem um encontro marcado com o público paraense, no evento "Pra Lascar o Coração", que será no Hangar. Além de Mari, ainda terá show de Zé Vaqueiro e Manu Bahtidão.

"Pra Lascar o Coração" é um novo projeto de Mari Fernandez, que vai vajar pelo Brasil. Belém é a primeira cidade que vai receber o show este ano.