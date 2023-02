Beleza

Luiza Dopazo vai representar Belém no Concurso Miss Grand Pará que terá a grande final no dia 30 de março, no Teatro Maria Silvya Nunes, na Estação das Docas. (Antonio Kayo)

Baile

A top model paraense Emilly Nunes brilhou no famoso Baile da Vogue no Rio de Janeiro. O Fashion Stylist e Producer foi Henrique Sca. (Matheus G)

Jurado

O dançarino Carlinhos de Jesus foi um dos jurados do Rainha das Rainhas 2023. Ele também recebeu o título de Cidadão Paraense na ALEPA. (Divulgação)

Show

A cantora Mari Fernandez faz show dia 1º de abril no Hangar, em Belém. O selo é da Bis Entretenimento. Ingressos à venda nos Classificados de O Liberal, no Boulevard. (Divulgação)

Presente

As empresárias Cleide Pinheiro e Mirtes Morbach, diretoras da Temple Comunicação e o diretor-executivo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), em São Paulo. (Divulgação)

Mentoria

A mentora de carreira Ana Paula Castilho esteve em Florianópolis participando do evento: Seja C.E.O da comunidade Mulheres Wow, a qual faz parte como emissária. (Divulgação)

Moda

A ONG Arte pela Vida inaugurou loja no Mercado de Carne “Francisco Bolonha”, no Ver-O-Peso, em Belém. Na foto, Davidson Porteglio e Francisco Vasconcelos. (Divulgação)

Educação

A Seduc lançou o programa Alfabetiza Pará, um pacto de alfabetização com os 144 municípios do Estado para garantir maior assistência para a etapa mais importante para o desenvolvimento dos alunos. O programa, em regime de colaboração, prevê apoio técnico-financeiro para municípios, escolas e concessão de bolsas para capacitação de profissionais alfabetizadores.

Pesquisas

A Fundação Cultural do Pará lançou o Prêmio FCP de Pesquisa e Experimentação Artística 2023. Com aporte financeiro de 1 milhão de reais, o edital premiará até 40 propostas inéditas de pesquisas nos mais variados segmentos artístico-culturais. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário virtual no período de 13 de fevereiro a 29 de março.

Bloco

O Baile de Carnaval do Bloco do Prazer vai comemorar os 57 anos da cantora Alba Mariah. Será um baile retrô com muito frevo, marchinhas, carimbó e samba. Tudo isso no dia 18 de fevereiro no Dom Gastro Bar. Haverá concurso de fantasias. A realização é da Feitiço Produções.

Trabalho

O Secretário Marco Sirotheau está empolgado com a ZESI (Zona Econômica de Santa Izabel), instituída por lei estadual em maio do ano passado. O titular da Seap diz que a nova zona econômica do Estado, que será implantada no município de Santa Izabel, vai aumentar muito a quantidade de internos que têm oportunidade de trabalhar.

Artes

O Espaço das Artes de Belém completou 5 anos de existência e de muito trabalho. É um espaço alternativo criado para atender à crescente demanda de pessoas interessadas e fazedoras de arte na capital paraense. Os artistas Breno Monteiro e Lauro Sousa estão a frente da instituição, com ajuda de diversos colaboradores. Fique por dentro no @instadoespaco