Mari Fernandez fala sobre a expectativa para novo DVD: 'Quero que esteja lotado'

Na véspera da gravação do novo DVD, a cantora Mari Fernandez está a mil com a expectativa para o novo trabalho. O Grupo Liberal acompanhou de perto a emoção da artista, que recebeu jornalistas convidadas para uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (21). A nova produção reúne 14 músicas inéditas e mais seis regravações em um projeto inovador e tecnológico. A gravação será realizada nesta quarta-feira (22), no Espaço Unimed, em São Paulo.

Durante a conversa, a cantora de apenas 22 anos se emocionou ao falar sobre a fé e a presença de Deus durante a sua caminhada no mundo da música. Ela aproveitou o momento de emoção e também apresentou toda a família que vai fazer parte do DVD. “Esses dias eu tenho chorado bastante, a pessoa me dá um bom dia e eu já estou emocionada, chorando”, disse.

A artista também contou sobre a escolha da capital paulista para receber o projeto. “A escolha de São Paulo não só minha, mas acho que foi uma escolha feita no geral, os meus fãs também escolheram pro São Paulo. Sempre sonhei muito em cantar em São Paulo, eu tenho uma família aqui, é uma cidade muito grande, maravilhosa, então eu sempre tive esse sonho. Quero que amanhã esteja lotado, que a galera curta o meu trabalho”, contou a cantora.

Grandes sucessos

O repertório de Mari Fernandez conta com as faixas “Eu Te Amo Mas Te Odeio”, “Deixa Eu Viver” e “É Pra Sofrer Calado”, divulgadas nas redes sociais e que já estão fazendo sucesso entre os fãs.

O DVD “Mari Fernandez ao Vivo em São Paulo” ainda vai trazer para o público alguns feats, com Wesley Safadão, Luisa Sonza, as patroas Maiara e Maraísa e a dupla Hugo e Guilherme.