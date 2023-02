Festa BBB: Brothers se divertem ao som de Zé Vaqueiro, Nattanzinho, Xand Avião e Mari Fernandez

Como já é de costume, às sextas-feiras no Big Brother Brasil é dia de festa. Hoje (10/02) não foi diferente. Os confinados curtiram a noite ao som de Zé Vaqueiro, Nattanzinho, Xand Avião e Mari Fernandez. Os sucessos dos cantores estavam na boca dos 19 brothers e sisters que curtiam a mistura de forró e piseiro.

O show durou mais de 1h30. As apresentações foram intercaladas. A casa mais vigiada do Brasil estava feliz com esse encontro.

A paraense Paula ficou emocionada com os show. A sister comentou: "Aí é loucura, gente, não está dando não. Vou chorar, já estou chorando".

Além das quatro atrações musicais, a festa seguiu com surpresas aos participantes: karaokê, máquina de drinks e até um restaurante de comida japonesa — recursos que poderão ser ativados a partir da interação dos espectadores.