Veja o que rolou na madrugada desta sexta, 10, no BBB 23

Pela segunda vez consecutiva Gustavo é o Líder do BBB 23 e , consequentemente, saiu do paredão. E, sua primeira decisão, foi a escolha do VIP: Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Sarah Aline e Domitila Barros. A escolha chateou alguns. A madrugada desta sexta-feira, 10, teve briga por comida, alinhamento de estratégias e especulações sobre os emparedados deste domingo. Com informações do Gshow.

Quem ficou na Xepa precisará racionar comida. Cezar ficou chateado de não ir ao VIP, mas depois se entendeu com Gustavo. Além de Cezar, Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Marvvila, Cara de Sapato, MC Guimê, Paula, Larissa, Ricardo, Amanda, Gabriel Santana e Bruno estão na Xepa.

Ainda sobre comida, os brothers se desentenderam. Cezar, recém chegado na Xepa, questionou a divisão dos ovos. "É um ovo por dia? Aí tem gente comendo dois, três, como é que é?", disse.

A discussão virou uma treta e Ricardo e Larissa se desentenderam. "Ah, dá licença, para de ser mimada", disparou Ricardo, quando Larissa saiu da cozinha e ele foi atrás. Antes o biomédico tinha pedido para a sister manter a calma.

Enquanto a 'briga rolava', Gustavo colocou uma música na casa, o que virou uma grande bagunça e ainda rendeu algumas risadas. "Que clima caótico", disseram.

Em busca de culpados, Sarah Aline disse que Bruna Griphao comeu a berinjela que ela havia preparado sozinha, e Cara de Sapato escondeu os ovos.

Além das tretas, as estratégias. A turma do Vip especulou sobre quem seriam os indicados. Fred, Gabriel, Domitila e Key conversavam e a jogadora de vôlei afirmou que o Líder indicará Larissa ao Paredão.

Mas Gustavo pensou em outra alternativa. "E se eu meter o Guimêzão?", questionou . "Minhas opções de voto eram Guimê, Larissa, que eu falei hoje, e o Gaga", afirmou Gustavo, porque na visão do Líder, se indicar Larissa, poderá ter um Contragolpe, o que prejudicará seu grupo.

Enquanto o Quarto Fundo do Mar se reunia de um lado, os integrantes do Quarto Deserto se reuniram em outro. E a aposta é indicar Fred ao Paredão.

A madrugada continuou com muita conversa, e alinhamento de estratégias.