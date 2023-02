BBB 23: Paraense Paula Freitas completa um mês no reality

Hoje, 10 de fevereiro de 2023, completa um mês que o Brasil conheceu a paraense Paula Freitas. Ela entrou na casa mais vigiada do Brasil após vencer a primeira disputa do reality: a votação na Casa de Vidro.

Em um mês, a biomédica já experimentou algumas sensações no Big Brother Brasil 23.

Após quase dois dias de Casa de Vidro, Paula e Gabriel foram os primeiros participantes confirmados no reality. A paraense recebeu 60, 55% para então entrar na casa oficialmente. Nessa primeira exposição, ela precisou lidar com o contato direto com o público e já com intervenções externas. Além disso, ela se tornou a participante mais seguida durante essa dinâmica. Em três dias, ela pulou de pouco mais de 10 mil seguidores para 500 mil. Um mês depois, ela está quase com 600 mil seguidores.

No dia 16 de janeiro, dia da estreia oficial do BBB 23, os desafios foram mais intensos. A paraense precisou jogar e lidar com a sua dupla, Gabriel. Ela estabeleceu uma amizade com ele, mas como o brother conquistou desafetos na casa, esse ‘ranço’ respingou na paraense.

Nesta primeira semana de programa, a dupla ficou 7 horas na Prova de Imunidade, a primeira da edição. Eles foram eliminados após apertarem o botão da prova fora do tempo obrigatório, sendo a oitava dupla a deixar a disputa.

Na primeira Prova do Líder, eles perderam por milésimos de segundos. "14 milésimos! São 14 milésimos de segundo que mudam a história do BBB 23", reagiu Tadeu Schmidt, ao anunciar a liderança para Bruna e Larissa. Gabriel e Paula foram apenas para o VIP.

Mas mesmo “batendo na trave” duas vezes em conquistas importantes, a dupla não conseguiu escapar da indicação ao primeiro Paredão. A dupla Marília e Fred Nicácio, que foram os mais votados pela casa, puxaram Gabriel e Paula no contragolpe. Porém, a paraense e o aliado, se livraram da berlinda na Prova do Bate-Volta.

Na outra semana, Paula precisou administrar a permanência de Gabriel, que foi o segundo eliminado. Na saída do modelo, a paraense ficou bastante abalada, chorou muito e precisou ser socorrida pelos participantes.

Nesta última semana, o público encheu as redes sociais de opiniões. Muitos internautas e seguidores questionam a postura de Paula, sobre ser muito intensa com tudo, e os administradores das redes sociais da paraense, sempre destacam essa característica dela. Entre altos e baixos, o que se percebe, fora da casa, é que a torcida segue dividida.

Em enquetes do site UOL, mais populares da web, Paula aparece com 1,92% dos votos quando é perguntado: "Após a eliminação de Tina, quem é o mais odiado da edição?”. Quando a pergunta é “quem o Líder Gustavo vai indicar ao Paredão?”, a paraense tem 7,84%.

Opiniões de ex-BBBs

As paraenses Mirla Prado e Thaís Macêdo, que estiveram em outras edições do Big Brother Brasil, têm um olhar mais empático com Paula Freitas. Mesmo que na época delas as redes sociais ainda não eram tão acessadas, as críticas sobre as suas posturas dentro do programa surgiam através dos sites de notícias.

Nos últimos anos, o termômetro da popularidade do BBB é sentido nas redes sociais.

“Tenho percebido que muita gente critica ela, muito por conta de algumas expectativas que se criam. Por exemplo, estão em busca de representatividade, e cada um é diferente. Vi gente falando que ela não está representando bem o Pará, a menina não é miss para representar nada, ela está vivendo. É muita gente moralista criticando as atitudes dela, que sinceramente só estar lá para viver a vida dela. Que mania horrível essa que as pessoas têm de querer moldar as outras a sua imagem e semelhança. A Paula está fazendo o jogo dela, se ela se der bem, ótimo, se ela se der mal, ruim para ela, mas a Paula está fazendo as escolhas dela. Cada um quer fazer suas próprias escolhas. O que é super valido”, avaliou Mirla.

A advogada relembrou ainda alguns fatos que viveu no BBB 9, e sobre sua saúde mental na ocasião. “Ela está certa em fazer o jogo dela, e eu apoio ela em tudo, porque a Paula só está vivendo o momento dela. Se na minha vez, eu não vivi, fiquei introspectiva, porque eu estava depressiva. Se o Hadson foi vilão, por algo que ele disse em algum momento... Se a Thais fez isso, a Kamilla aquilo... as pessoas estão buscando um paraense perfeito, para poder elogiar? É necessário entender e aprender a respeitar, que somos seres humanos, com erros e acertos, e ficamos expostos diante de muita pressão. Por exemplo, coisas que eu fiz na casa, não faria hoje. E o que a Paula pode estar fazendo hoje, ela não faria mais daqui a 10 anos. Assim como o Hadson, Thais, Kamilla. Nós evoluímos”, relembrou.

“A Paula está fazendo o dela. Ela vai sair do BBB 23, vai ser bem sucedida, se Deus quiser!”, torce Mirla.

Thaís Macêdo, do BBB 6, também falou sobre a sua visão da paraense: “Eu penso que devemos torcer sempre pelo nosso povo sem julgamentos. Paula tem muita energia, é um vulcão, tem que ter um pouco de cuidado com os impulsos, principalmente com suas palavras. Mas tem uma característica que eu admiro demais nela: a autenticidade. Ela é e ponto! Com a saída da sua dupla, se perdeu um pouco, perdeu seu chão, mas que Deus a abençoe sempre, desejo a ela muito sucesso e que colha frutos maravilhosos dessa experiência”.