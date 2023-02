BBB 23: brother fica de fora do VIP do líder Gustavo e reclama: ‘Chateado’; veja quem é

A nova conquista da liderança por Gustavo, nesta quinta-feira (9), criou em um brother do VIP da semana passada a expectativa de continuar desfrutando das regalias. Porém, três nomes ficaram de fora da nova formação: Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila, que foram substituídos por Sarah e Domitila. Key Alves, Cristian e Fred Nicácio completam o VIP.

Diante disso, Cezar Black decidiu expressar ao agroboy sua insatisfação por não ter sido escolhido para o VIP da semana: "Eu tenho direito de estar chateado, porque foram duas etapas, passamos da primeira etapa jogando nós quatro. Para mim seria nós quatro, Sarah e Domitila", disse o enfermeiro se referindo ao grupo que ganhou a primeira etapa da Prova do Líder - que consistiu em uma dinâmica de habilidade ao montar um quebra-cabeça.

Gustavo rebateu o jovem e tentou se defender, afirmando que Cezar seria o próximo escolhido, mas o VIP veio com uma pulseira a menos do que o da outra semana. "Eu compreendo, mas não entendi. A gente jogou o jogo juntos, mas é decisão sua. Fomos quatro na dinâmica. Entramos os quatro, jogamos os quatro, passamos os quatro", rebateu Black.

Diferente do que disse Gustavo, mais tarde, o fazendeiro confessou a Sapato que, caso tivesse mais uma pulseira, o lutador seria escolhido e não Cezar Black. "Velho, eu queria levar você, mas não deu. Era uma opção. Para você ter uma ideia, se tivesse outra pulseira, eu ia tirar o [Cezar] Black para colocar você", afirmou Gustavo.

Dinâmica da prova

A Prova do Líder foi realizada em duas etapas: na primeira, em grupo, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com as mãos algemadas uns aos outros. O grupo vencedor incluiu Gustavo, Cristian, Cezar e Key.

Na segunda etapa, o desafio foi individual. Eles precisavam jogar a bola com uma catapulta no alvo com pontuações que iam de 10 a 30. Cada um tinha direito a cinco arremessos. Quem fizesse mais pontos se tornaria o Líder da casa. Com 80 pontos, Gustavo é o líder da semana.