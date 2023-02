BBB 23: veja como será a dinâmica de formação do quarto paredão do reality

Na edição de quinta-feira (9) do BBB 23, além da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica da semana. Entre as novidades, estão o primeiro paredão quádruplo da temporada e o Poder Curinga, de mandar direto para a berlinda.

Com Gustavo ganhando a liderança pela segunda semana seguida, o fazendeiro está de fora da berlinda - ele havia ido direto para o paredão após atender o Big Fone. O agroboy ainda teve uma indicação e escolheu Bruno, que continua com riscos de eliminação.

Saiba como vai ser formado o próximo paredão:

Bruno, o indicado de Gustavo, que atendeu o Big Fone, está no paredão. O fazendeiro também estaria, mas se livrou da berlinda ao ganhar a prova do líder;

Anjo imuniza;

Líder Gustavo indica;

Poder Curinga manda direto ao Paredão;

Casa vota;

Prova Bate-Volta: participam o mais votado pela casa + Bruno, já emparedado. O segundo mais votado pela casa também vai ao Paredão e faz a Prova Bate-Volta.