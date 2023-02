BBB 23: Gustavo conquista nova liderança e escapa do paredão; veja como foi a prova

Gustavo foi o vencedor da Prova do Líder do BBB 23 desta quinta-feira (9). Na dinâmica da semana, que envolveu habilidade ao montar um quebra-cabeça, o agroboy saiu vitorioso e, ainda, escapou do paredão em que havia caído ao atender o Big Fone. Essa é a segunda semana seguida que o mato-grossense ganha a liderança.

Estão no VIP com o líder Gustavo: Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Sarah Aline e Domitila. Nesta semana, o fazendeiro decidiu manter apenas os três primeiros nomes desfrutando das regalias do líder. Gabriel Santana, Cezar e Marvvila foram substituídos por Sarah Aline e Domitila na nova formação.

Veja como foi a prova

A Prova do Líder foi realizada em duas etapas: na primeira, em grupo, os brothers precisaram montar um quebra-cabeça com as mãos algemadas uns aos outros. Na segunda etapa, o desafio foi individual.

Dezesseis brothers participaram da prova: Cara de Sapato, Ricardo e MC Guimê foram vetados.

Os participantes se dividiram em grupos com quatro integrantes:

Grupo 1: Paula, Bruno, Gabriel Santana, Amanda;

Grupo 2: Cezar, Key Alves, Gustavo, Cristian;

Grupo 3: Domitila Barros, Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline;

Grupo 4: Fred, Larissa, Aline Wirley, Bruna Griphao.

O Grupo 2, com Cezar, Cristian, Gustavo e Key Alves, foi classificado para a fase final.

Na segunda fase, agora individual, eles precisavam jogar a bola com uma catapulta no alvo com pontuações que iam de 10 a 30. Cada um tinha direito a cinco arremessos. Quem fizesse mais pontos se tornaria o Líder da casa.

Com 80 pontos, Gustavo é o líder da semana.

Gustavo escapou do paredão, mas outro brother continua

Com a vitória, Gustavo se livrou do paredão da quarta semana de jogo. Ele havia ido direto para a berlinda após atender o Big Fone na manhã de ontem (9). Ao atender, ele ainda precisou indicar mais uma pessoa. Sua escolha foi Bruno Gaga , que continua concorrendo à eliminação - agora, só podendo se salvar na prova bate e volta.

"Atenção, preste muita atenção. Você está no paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos", ouviu Gustavo.

O paredão completo será formado no próximo domingo, 12.