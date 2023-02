BBB 23: Gustavo atende Big Fone e vai direto para o Paredão; Bruno também é indicado

Gustavo Cowboy e Bruno Gaga são as primeiras pessoas a estarem no quarto Paredão do Big Brother Brasil 23. Após atender o Big Fone, no fim da manhã de hoje, 09, líder foi automaticamente para a berlinda e precisou indicar mais uma pessoa.

"Atenção, preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos", ouviu Gustavo.

A única chance de saírem do Paredão é vencer Prova do Líder, que será hoje.

O Paredão completo será formado no próximo domingo, 12.