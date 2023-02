BBB 23: saiba quem são as apostas da paraense Paula Freitas para o próximo paredão

Nem só de diversão se fez a festa do líder Gustavo, do BBB 23, na noite dessa quarta-feira (8). Na véspera da nova prova do líder, a paraense Paula Freitas não deixou as conversas sobre o jogo de lado e fez suas apostas para o próximo paredão junto ao empresário gaúcho Cristian.

"Não é que eu não tenha afinidade, mas tenho que entender o jeito do Fred [Nicácio]", cometeu a biomédica sobre o vencedor do último paredão falso. "Eu acho que ele vai [para o Paredão]", continuou Cristian. Os dois continuaram o papo e Paula disse que já contou pelo menos cinco votos no médico.

A conversa continuou: "Eu acho que o Bruno [Gaga] vai também". "Eu também acho", concordou a paraense com o aliado.

A dinâmica do quarto paredão do BBB 23 deve ser divulgada ainda nesta quinta-feira (9), conforme vem acontecendo nas últimas semanas no reality. O que se sabe é que hoje, às 11h46, o Big Fone irá tocar mais uma vez na casa mais vigiada do Brasil. Desta vez, o confinado que atender estará imediatamente no paredão e terá que indicar mais uma pessoa para a berlinda. A única chance de escapar é vencendo a Prova do Líder.