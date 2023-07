Grupo de pagode ‘Papo em Off’ lança Volume 2 do álbum audiovisual ‘Esse Que É O Papo’

Na última sexta-feira (21), o grupo de pagode paraense “Papo em Off” lançou o Vol.1 do álbum “Esse Que É O Papo”, audiovisual com mais de 1,4 mil visualizações no Youtube, e se prepara para disponibilizar a segunda parte desse projeto no próximo dia 11 de agosto. Com os fãs presentes, o trio se reuniu em um bar-restaurante localizado no bairro do Umarizal, e tocou um compilado de pot-pourri e singles autorais. O Vol. 2 vem acompanhado de participações especiais de Nosso Tom e Virtudão.

Com dez anos de estrada no cenário musical, o grupo é formado pelo cavaco e voz de Matheus Galvão e os percussionistas Leonardo Santos e Jorge Wanzeler.

Segundo o vocalista, o novo trabalho foi praticamente idealizado pelo público, que pedia para consumir o “Papo em Off” nas redes sociais e eles decidiram usar uma gíria bastante usada nos shows para nomear o projeto audiovisual.

“Estou com expectativa enorme para o segundo lançamento, o primeiro foi um sucesso, e esse virá com uma participação especialíssima”, afirmou Matheus.

O cantor acrescentou que o público poderá conferir virtualmente a boa vibração e o alto astral que são passados no palco durante os shows presenciais. Dentro do repertório escolhido, estão as músicas do grupo e regravações de sucesso.

Os grupos Nosso Tom e Virtudão, com quem o trio já possui amizade, são os convidados do novo trabalho e vieram para engrandecer o álbum. “De prontidão eles aceitaram participar desse trabalho incrível”, acrescentou o cantor.

Para Matheus, tem sido incrível sentir o retorno dos fãs que abraçaram o Vol.1 e estão ansiosos para o próximo lançamento, que ficará disponível em breve nas plataformas digitais. “O retorno dos fãs e amigos está sendo maravilhoso e é positivo demais”, complementou.

Próximos trabalhos

Ao Grupo Liberal, o vocalista garantiu que os fãs podem esperar muitas surpresas ao longo dos próximos meses envolvendo o projeto audiovisual. Isso porque o “Papo Off” revelou com exclusividade que virão mais volumes do show. “Vou dar um spoiler… O ‘Esse Que É O Papo terá quatro volumes”, informou Matheus.

Serviço

Lançamento do Vo.2 do “Esse Que É O Papo”

Data : 11 de agosto;

: 11 de agosto; Onde: nas plataformas digitais do Youtube.