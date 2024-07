Homem é preso por realizar manobra 'cavalo de pau' na praia do Atalaia, em Salinas

Um homem foi preso em flagrante e teve o veículo apreendido, por órgãos de segurança pública no município de Salinópolis, nordeste paraense, na última segunda-feira (29/07). O homem dirigia um veículo do tipo pick up branca, e fazia manobras conhecidas como ‘cavalo de pau’ na faixa de areia da praia do Atalaia, configurando o crime de direção perigosa na condução do carro.

De acordo com a ocorrência registrada pelos agentes de segurança, por volta das 17h40, veranistas e militares do Corpo de Bombeiros avistaram e denunciaram um veículo realizando manobras perigosas na faixa de areia, e, assim, acionaram as equipes que estavam atuando no Centro Integrado de Comando e Controle no âmbito da Operação Verão 2024.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com o apoio da Polícia Militar (PM), imediatamente, iniciaram as buscas em toda a extensão das praias, localizando o veículo estacionado na Praia do Farol Velho. A ação foi integrada por agentes do Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar e Polícia Civil.

O coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa, explicou que durante a abordagem, foi oferecido ao condutor o teste do bafômetro, tendo este se recusado a realizar. Em seguida, foram realizados os procedimentos de trânsito cabíveis, o veículo removido ao pátio de retenção e o homem autuado nos artigos 170, 175 e 165 do código de trânsito brasileiro, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Salinas, para os procedimentos no âmbito criminal.

“Nós estamos atuando fortemente desde o início da Operação Verão, de forma integrada, e essa integração tem feito total diferença em nossas ações. A exemplo desta ocorrência, além dos relatos da população que muito contribui com o sistema, equipes do Corpo de Bombeiros que estavam na faixa de areia fizeram o acionamento ao CICC, logo o Detran iniciou as buscas para identificar o veículo e com o apoio da Polícia Militar fez a autuação e condução a nossa Polícia Judiciária que finalizou os procedimentos. Essa é mais uma ação que demonstra a atenção que o sistema de segurança tem tido para que as pessoas tenham um lazer seguro e os delitos sejam coibidos fortemente”, afirmou o coordenador do CICC em Salinas, coronel BM Marcos Lopes.

O condutor foi autuado em flagrante, conforme os artigos 170, 175 e 165 e ainda o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o crime de direção perigosa, a exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco às pessoas. As penas de detenção são de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

Na Delegacia de Polícia Civil, o autor do delito foi ouvido e após todos os procedimentos cabíveis, pagou fiança e responderá o crime em liberdade.

O Sistema Estadual de Segurança Pública reforça a importância da contribuição da população com informações, para que crimes possam ser apurados e os autores responsabilizados. Em caso de emergência, as denúncias podem ser feitas via 190 ao Ciop, ou em caso de denúncia, via ligação convencional por meio do Disque Denúncia 181, ou pelo WhatsApp, com a Iara no (91) 98115-9181. O sigilo e anonimato são garantidos.