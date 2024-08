Cachorros são resgatados após denúncia de maus-tratos em Santarém

Dois cachorros foram resgatados após denúncia de abandono no bairro Mapiri, em Santarém, oeste do Pará. Moradores da rua Sofia Imbiriba acionaram as autoridades ambientais e uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foi até o local na terça-feira (30/07) e constatou a situação. Segundo os relatos dos vizinhos, os cães estavam há ao menos cinco dias sem água ou alimentos.

Segundo o Blog do Pião, quando a equipe chegou ao endereço, encontrou a casa fechada. Os moradores da área disseram que os cães estavam há cerca de cinco dias sem água ou comida e que um dos cachorros, que era filhote, já estava abatido e definhando. Os agentes teriam comprovado a denúncia e constatado que os animais possuíam aspecto de desnutrição.

O tutor dos cães chegou ao local e negou que os animais estavam em situação de abandono e maus-tratos. Mesmo com resistência, os agentes conseguiram retirar os animais e levá-los para o abrigo de uma ONG. No local, os cães passaram por cuidados, foram alimentados e medicados. Ainda não há confirmação se os cães serão direcionados para a adoção.

Ainda segundo a imprensa da área, um homem chegou ao imóvel, se apresentou como advogado e retirou o tutor dos cães do local. No entanto, ele não apresentou a carteirinha da OAB.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Semma, e aguarda o retorno.