Pará registra redução superior a 19% nos crimes violentos letais no mês de julho

O Pará continua registrando redução nos indicadores de criminalidade, com o melhor mês de julho da linha histórica desde 2010, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (02), os quais apontam queda de 19,57% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúnem casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os números compreendem o período de 1° a 31 de julho, dos anos de 2023 e 2024.

A diminuição chega a 46,38%, quando comparada ao mesmo período de 2018. Os dados divulgados são analisados diariamente e consolidados pela Secretaria-Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em números absolutos, em 2018 e 2023 foram computados, respectivamente, 276 e 184 casos de CVLI em todo o Pará, contra 148 registrados neste ano, resultando na preservação de mais de 160 vidas, se comparados os dois períodos dos anos anteriores.

Os bons resultados contínuos atestam o compromisso do Estado com investimentos e ações visando à redução da criminalidade em todo o território paraense, destaca o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

“Nós estamos apresentando contínuas reduções referentes aos crimes violentos letais no Pará, segundo os dados analisados diariamente, e também atestados por organismos que não são governamentais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que dá lisura para esse processo, e a isenção para que a gente possa afirmar que, de fato, aquilo que a gente prega e fala tem garantido efeito. Além disso, a redução é fruto dos investimentos contínuos do governo do Estado, por meio da entrega de equipamentos para os efetivos e ações integradas dos órgãos do Sistema de Segurança Pública”, afirma Ualame Machado.

Redução nos sete meses

No acumulado dos sete meses do ano, o Estado registrou 1.065 casos de CVLI, uma redução de 12,5% em comparação ao mesmo período de 2023, em que foram registrados 1.217 casos. Se comparado ao mesmo período de 2018, que registrou 2.427 ocorrências de CVLI, a queda chega a 56%, com a preservação de 1.362 vidas.

“Desde o início da gestão estamos reduzindo os indicadores de criminalidade, sem ter aumentos ou picos de violência. E agora finalizamos um mês que é desafiador, por ser de férias escolares, deslocamento às praias e balneários, e que nos mobiliza para a maior ação anual do Sistema de Segurança, que é a Operação Verão. Portanto, é satisfatório saber que conseguimos manter a redução nesse período, chegando a 19,57% nos crimes violentos letais”, enfatiza o titular da Segup.

Avanços na Região Metropolitana - Na Região Metropolitana de Belém, os crimes de CVLI reduziram em 16,13% no mês de julho. Em 2023 foram registradas 31 ocorrências, e 26 neste ano (cinco casos a menos). Em 2024, foi o menor número alcançado em julho em relação a todos os anos desde 2010.

O número de homicídios diminuiu em 20%, com 30 ocorrências em 2023 e 24 neste ano, resultando na preservação de seis vidas.

Ações e investimentos

Os investimentos em ações estratégicas estão garantindo mais segurança à população paraense. O Governo investe em qualificação de agentes de segurança, na infraestrutura física e aquisição equipamentos - novas viaturas, embarcações, bases fluviais, delegacias de Polícia Civil, batalhões de Polícia Militar, armamentos, câmeras corporais e totens de segurança pública.

O mês de julho também contou com a maior operação anual deflagrada pelo Sistema de Segurança Pública - “Operação Verão” -, que reuniu em ações integradas mais de 5,6 mil agentes de segurança, reforçando as ações em mais de 90 localidades e garantindo o lazer seguro à população.