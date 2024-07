O Pará está entre os 10 estados que mais investiram em segurança pública em 2023, com aumento de 10,9%, como apontam dados da 18ª edição do Anuário de Segurança Pública divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública na última quinta-feira (18). São mais de R$ 4 bilhões investidos, o maior volume entre os estados da Amazônia Legal. Segundo o estudo, o território paraense ocupa a sexta posição entre as unidades da federação que mais investiram em segurança em 2023, se comparado ao ano anterior, somando mais de R$ 1 bilhão em valores absolutos.

Em 2022, o valor absoluto investido foi de R$ 4.293.324.345,48, passando para R$ 4.761.325.767,27 em 2023. O aumento é significativo, seja em percentual ou em números absolutos, com destaque nas áreas de Informações, Inteligência, Policiamento e Defesa Civil.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o estudo trouxe vários destaques positivos ao Pará, entre os quais os investimentos em segurança, que constataram mais de R$ 1 bilhão em investimentos entre os anos de 2022 e 2023. “Os números que nos colocam entre os 10 estados que mais investiram em segurança pública demonstram a seriedade com que nós trabalhamos a segurança pública do Estado”.

“Nós fomos o Estado da Amazônia Legal que mais investiu em segurança pública, seja com a entrega de novos totens, câmeras corporais, armamentos, equipamentos totalmente de ponta, e ainda 35% a mais de investimentos em inteligência policial, que é fundamental para a nossa atividade de segurança pública, demonstrando, cada vez mais, a técnica, a seriedade e o empenho que nós temos para reduzir a criminalidade”, afirmou Ualame Machado”, acrescenta o gestor.

Resultados

Como resultado dos investimentos em segurança, outros números destacaram o Pará no levantamento nacional. O Estado não teve nenhum município na lista das 10 cidades mais violentas em 2023. Na edição anterior do Anuário, a cidade de Altamira, no oeste paraense, estava incluída em 7º lugar, e agora, após medidas assertivas adotadas pelo governo estadual, não figura mais no ranking.

O Pará também liderou o ranking de redução de Mortes Violentas Intencionais (MVI), tendo 356 casos a menos em 2023. Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que são homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte, o Estado atingiu a 3ª posição nos índices de redução entre os estados da Federação, com 258 registros de CVLI a menos que em 2022.

Investimentos em percentuais

Segundo os dados do Anuário, o Estado teve aumento de 35,7% nos investimentos em Informações e Inteligência, com mais de R$ 41 milhões investidos. No policiamento, o aumento nos investimentos foi de 20,9%, e nas ações e equipamentos da Defesa Civil, 97,3%. O Governo do Pará, por meio da Segup e dos Fundos de Investimentos em Segurança Estadual e Federal (Fisp e Fesp), vem realizando investimentos em alta tecnologia nos últimos cinco anos, incluindo a aquisição de 80 embarcações, três lanchas blindadas, viaturas blindadas, aeronaves e armamentos letais e não letais.

O investimento também foi realizado em novas unidades policiais, como as delegacias de Polícia Civil, batalhões de Polícia Militar, novos fardamentos e aquisição de equipamentos de alta tecnologia, a exemplo dos 50 totens de segurança pública, instalados em pontos estratégicos para atender chamadas de urgência e emergência da população, auxiliando nas ações preventivas de segurança pública. O uso intensivo de tecnologia inclui ainda recursos de videomonitoramento e inteligência artificial, enquanto as câmeras corporais são utilizadas pelos agentes de segurança nas ações diuturnas.

Órgãos municipais

Em cinco anos, a Segup também consolidou o investimento de mais de R$ 18 milhões no fortalecimento das ações integradas dos órgãos estaduais e municipais de segurança, com a aquisição de equipamentos que aprimoram a eficiência do trabalho dos agentes municipais. Com essa iniciativa, já foram regularizados 3.726 equipamentos, entre veículos, coletes balísticos e computadores, entregues para 69 municípios onde as guardas municipais e órgãos de trânsito já foram municipalizados.

A iniciativa faz parte da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp), que integra o Plano Estadual de Segurança Pública, com o objetivo de fortalecer a parceria institucional entre os órgãos de segurança municipais e estaduais, aprimorando as condições de trabalho dos agentes de segurança dos municípios e, consequentemente, os serviços oferecidos à população.