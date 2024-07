Pará é o único estado do Norte entre 5 federações com maior transparência de dados criminais

O Pará se destaca como o único estado da região Norte entre as cinco federações com maior transparência de dados criminais, conforme os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além do Pará, os estados que compõem este ranking, classificado como “Grupos segundo qualidade estimada dos registros estatísticos oficiais de Mortes Violentas Intencionais”, são: Piauí, Pernambuco, Ceará e Sergipe.

Enquanto o Pará lidera o ranking, Rondônia ocupa o 18º lugar e o Amazonas aparece na 19ª posição. Os demais estados do Norte estão classificados da seguinte forma: Acre (22º lugar), Tocantins (24º), Amapá (25º) e Roraima (27º). O estudo analisa os dados criminais apresentados pelos 27 estados da federação, levando em conta a transparência das ações de segurança pública.

Investimento em tecnologia e qualificação

Luiz Araújo, advogado criminalista e mestre em segurança pública, destaca que é a primeira vez que um estado do Norte figura em primeiro lugar na qualidade do tratamento de dados criminais. “Isso se deve ao investimento em tecnologia e, principalmente, à qualificação humana. Figurar em primeiro lugar, superando capitais das regiões Sul e Sudeste, é uma grande vitória para todos nós”, afirma o especialista.

Estratégia baseada em dados

Araújo enfatiza a importância dos indicadores de criminalidade produzidos pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal. “Os dados estatísticos informados são cruciais para que o sistema de segurança pública compreenda como o crime ocorre. Com base nessas informações precisas, as políticas de segurança pública são formuladas de maneira eficaz, especialmente no combate às organizações criminosas”, destaca.

“A qualidade dos dados produzidos indica que o Pará está no caminho certo no combate à criminalidade, com uma redução significativa dos indicadores de crimes a cada ano. O investimento em tecnologia proporciona transparência nos dados, que são tratados com alta qualidade”, avalia o especialista.

Confiabilidade e transparência

Araújo ressalta a importância desse panorama para o estado. “É crucial porque revela que, embora os crimes continuem a ocorrer, eles estão sendo registrados, investigados e as informações são prestadas com maior confiabilidade e transparência. Isso é fundamental para a formulação de políticas públicas de segurança”, destaca.

Para combater o crime organizado na Amazônia, é essencial conhecer o modus operandi, o território de ocorrência e os fatores que levam ao crime. “Os dados estatísticos confiáveis fornecem maior precisão no combate a todos os tipos de crime no estado”, reforça o especialista.

Reconhecimento e avaliação

O Pará garantiu a primeira colocação ao atingir a média máxima de 20 pontos na maioria dos critérios de avaliação utilizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que incluem conceito, informações registradas, informações perdidas, convergência e transparência.