Pará lidera ranking de qualidade em dados criminais, aponta Anuário Brasileiro de Segurança Pública

O Pará alcançou a primeira posição no ranking de qualidade dos dados criminais entre os estados brasileiros, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Os resultados foram apresentados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (18). O estudo avalia dados criminais de todos os 27 estados da federação, considerando a transparência e precisão das informações divulgadas.

O Pará obteve a pontuação máxima de 20 pontos na maioria dos critérios de avaliação, que incluem conceito, informações registradas, informações perdidas, convergência e transparência. Com isso, superou estados como Piauí, Pernambuco, Ceará, Sergipe e Minas Gerais.

Importância da confiabilidade dos dados

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, enfatizou a importância do estudo e a confiabilidade dos dados para a gestão estratégica da segurança pública. Ele destacou os resultados positivos no combate à criminalidade nos últimos seis anos, atribuídos a um trabalho técnico orientado por dados de alta qualidade.

"A análise e interpretação dos dados de segurança pública são essenciais para montar estratégias eficazes. O sucesso dos últimos seis anos se deve a um trabalho técnico, fundamentado em dados confiáveis", afirmou.

"O Fórum Brasileiro de Segurança Pública reconhece que os dados apresentados pelo Pará têm a melhor qualidade do Brasil. Este destaque é resultado do trabalho sério e dos profissionais capacitados na gestão desses dados", completou o secretário.

Critérios de avaliação

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública utiliza eixos principais para avaliar a qualidade dos dados. O delegado André Costa, titular da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), explicou que o Pará atingiu a nota máxima no eixo conceito, obedecendo rigorosamente à portaria do Ministério da Justiça.

"Com a reestruturação da Siac, melhoramos a leitura e consolidação dos dados, incluindo informações adicionais como idade, gênero e local da ocorrência, mesmo que não estejam no Boletim de Ocorrência", acrescentou Costa.

Convergência e transparência

A convergência e transparência das informações são constantemente aprimoradas. Os dados são consolidados com fontes como o DataSus, garantindo maior fidedignidade. O estado também disponibiliza informações na plataforma do Portal da Transparência e no site da Secretaria de Segurança Pública (Segup).

Em 2022, o Pará foi o segundo estado com maior confiabilidade na transparência dos dados, conforme pesquisa da Ponte Jornalismo. Em 2023, destacou-se entre os oito estados com melhor transparência de informação, segundo estudo do Instituto Sou da Paz, do laboratório de dados Fogo Cruzado e Abraji. A pesquisa avaliou informações disponíveis nos sites das Secretarias de Segurança Pública dos 27 estados brasileiros.