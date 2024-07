adolescente de 16 anos morre afogado após pular de píer em praia de barcarena

Um adolescente de 16 anos morreu afogado na tarde de terça-feira (23/7), na Praia do Caripi, em Barcarena, no nordeste do Pará. Familiares da vítima relataram à Polícia Militar que o jovem, apesar de não saber nadar, pulou de um píer para tomar banho junto com os primos, por volta das 16h30, e acabou se afogando. Em nota, a Polícia Civil informou nesta quarta-feira (24/7) que o caso foi registrado como "morte acidental".

Nas redes sociais, banhistas registram o momento em que o garoto é socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). As imagens mostram um homem junto aos militares realizando massagem cardíaca na vítima nas margens da praia. Uma voz ao fundo da gravação fala: “já tinha falado para eles (jovens) não pularem e eles pularam. Esse daí (vítima) não sabe nadar”.

Depois disso, o jovem ainda chegou a ser levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Em nota, a Prefeitura de Barcarena, além de lamentar a morte do adolescente, disse que o garoto foi trazido pela “equipe do Corpo de Bombeiros, em parada cardiorrespiratória”, após o afogamento. Os bombeiros disseram, ainda segundo o comunicado, que o jovem desapareceu por alguns minutos antes de ser resgatado.

“Na UPA24H, os profissionais de saúde conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória por duas vezes, e o paciente foi intubado. No entanto, apesar dos esforços, ele sofreu uma terceira parada e, lamentavelmente, não resistiu”, informou a prefeitura.

A PM orientou que os familiares fossem até a delegacia de Barcarena registrar um Boletim de Ocorrência sobre o afogamento do adolescente. A vítima, conforme o relato das autoridades, era de Belém e estava no município passando as férias na casa dos avós.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC, que por sua vez, comunicou: "a morte do adolescente foi registrada como morte acidental. Perícias foram solicitadas".