Belenense morre afogado durante passeio familiar em balneário de Augusto Corrêa

Um homem morreu afogado, na tarde de domingo (23), no balneário Anoirá, em Augusto Corrêa, município do nordeste paraense. Ele desapareceu enquanto tomava banho de rio com amigos e, após buscas, foi encontrado já sem vida. A vítima seria um belenense, que foi ao balneário em passeio com a família.

Amigos da vítima ainda tentaram prestar socorro acreditando que ele pudesse retomar a consciência, mas ele já havia falecido. Equipes das polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas.