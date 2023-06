Dois irmãos são assassinados a tiros em balneário de Rondon do Pará

Dois irmãos foram assassinados, na madrugada deste domingo (4), no município de Rondon do Pará, no sudeste do Pará. As vítimas, identificadas como Clauber Santos da Silva e Talisson Silva Sena, morreram na hora.

O duplo homicídio ocorreu em um balneário localizado na rua dos Pioneiros, no centro da cidade. Em circunstâncias que serão melhor apuradas pela Polícia Civil, os irmãos foram baleados por volta de 4 horas da madrugada. A Polícia Científica foi acionada e os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Marabá, informou, ainda, o portal Correio de Carajás.

A Polícia Civil de Rondon do Pará instaurou inquérito para iniciar as investigações com o objetivo de elucidar as mortes. Os investigadores deverão ouvir testemunhas nos próximos dias, no intento de identificar a autoria e motivação do crime.