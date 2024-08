Operação contra abuso sexual infantojuvenil apreende material ilícito em Ourilândia do Norte

Uma operação para combater crimes de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes pela internet foi declafrada pela Polícia Federal em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. A ação, que ocorreu na manhã de sexta-feira (23/8), culminou na apreensão de um HD (dispositivo eletrônico de armazenamento) que foi encontrado na casa do suspeito. Ninguém foi preso.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço de um homem morador do município. Quando os agentes chegaram ao local, o suspeito não estava em casa. Porém, durante as buscas, o dispositivo eletrônico foi encontrado. O material apreendido será submetido à análise e perícia, para se verificar se contém vídeos ou fotos com exploração sexual infantojuvenil.

A investigação teve início após a identificação do local de onde vinha a conexão utilizada para acessar, armazenar e distribuir conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Federal ainda faz o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.