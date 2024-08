'Tem-tem' mata rival a facadas dentro de motel no Marajó

Um homem foi morto dentro de um motel pelo suposto rival na madrugada do último domingo, 25, na cidade de Soure, na ilha do Marajó. A vítima do homicídio foi identificada como Antônio Raimundo Pamplona Paraense. O suspeito, Rafael Paiva, conhecido pelo apelido 'Tem-tem', foi preso em flagrante pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), subordinado ao Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI).

Conforme informações do capitão Marques, do 8º BPM, a polícia foi acionada por volta de 1h da madrugada de domingo, por uma denúncia de que havia movimentação estranha, com gritaria, em um motel da cidade. Havia a suspeita de que uma mulher tinha sido morta no local. Entretanto, ao chegar ao endereço reportado, a guarnição descartou essa possibilidade. Um homem, parcialmente nu, estava morto em um dos quartos do motel. A mulher que estava com ele e o suspeito do crime ainda estavam no local.

VEJA MAIS

A polícia apurou a história de que o suspeito, identificado como Rafael Paiva, era companheiro da mulher, que não teve a identidade divulgada, e foi ao local para flagrar a traição, quando acabou tentando contra a vida do suposto rival. Antônio Raimundo Pamplona Paraense foi morto a facadas por Rafael Paiva, que acabou confessando o crime e foi preso em flagrante.

Rafael e a mulher, bem como a arma branca utilizada no crime, foram conduzidos à delegacia. No local, a mulher teria tentado negar a traição, afirmando que estava apenas consumindo drogas. Porém, a alegação foi descartada pela polícia.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará (PCPA), que é o órgão responsável pela investigação do caso e autuação do suspeito do crime, e aguarda o retorno.