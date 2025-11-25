Flávio Bolsonaro se irrita com repórter após pergunta sobre tornozeleira eletrônica

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se irritou nesta terça-feira (25) ao ser questionado por uma repórter sobre a violação da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde sábado (22) na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Flávio havia acabado de visitar o pai, em encontro autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Enquanto comentava a rotina do ex-presidente, o senador foi interrompido pela repórter, que mencionou a violação do equipamento. Flávio reagiu: “Vou te falar uma coisa. Só para você ficar atenta. Se você é jornalista de verdade, e não uma militante, você vai entender o que eu vou falar.”

Ele atacou a decisão do STF, afirmando que a ordem de prisão já estaria pronta antes da divulgação do vídeo em que convocava uma vigília. “No momento desta decisão, o vídeo já possuía 62 mil visualizações. Um vídeo desse, minha querida, na minha rede social, para atingir esse número de 62 mil visualizações, não leva 15 minutos. (…) Já estava pronta a decisão (…) muito antes, inclusive, do meu vídeo da vigília".

Flávio também criticou a imprensa: “Então atentem-se aos detalhes, porque não é possível que você não enxergue isso, vocês não são burros".

O vídeo citado foi publicado no sábado (21/11). Nele, o senador afirma: “A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores (...). A gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje".

Na autorização das visitas, Moraes escreveu que Flávio utilizou “o mesmo modus operandi” da tentativa de golpe de 2022, citando ataques às instituições e incitação a apoiadores.

Além de Flávio, Carlos Bolsonaro também pôde visitar o pai nesta terça. Jair Renan está autorizado a ir à PF na quinta-feira (27/11), das 9h às 11h.