Carlos Bolsonaro diz que Jair Bolsonaro está 'devastado psicologicamente'

Carlos Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está “devastado psicologicamente” e comendo pouco durante o período em que permanece detido na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. A declaração foi dada à imprensa nesta terça-feira (25), após uma visita de cerca de 30 minutos ao pai, segundo apuração do Live CNN.

"Nunca vi visita cronometrada.30 minutos com meu pai. Extremamente sensível, ele está devastado psicologicamente", disse Carlos. "Mas, consegui deixar ali um abraço do filho para o pai que precisa nesse momento."

De acordo com ele, o encontro teve caráter pessoal e ocorreu separadamente da visita feita por Flávio Bolsonaro, autorizada judicialmente. Carlos destacou que sua presença não teve finalidade política, mas de apoio familiar.

O vereador afirmou que o estado emocional do ex-presidente preocupa a família e atribuiu o desgaste ao que considera uma ação deliberada. "A saúde emocional dele já vem sido propositalmente desgastada há muito tempo, isso é um processo que eu acredito que seja premeditado. Mas, estamos aqui para fazê-lo não desistir. Por mais que premeditem, tenho certeza que ele vai sobreviver mais essa investida covarde que estão fazendo contra a pessoa dele", declarou.

Segundo Carlos, Bolsonaro também tem apresentado dificuldade para se alimentar. Ele disse que pretende continuar prestando apoio durante o período em que o ex-presidente permanece preso preventivamente, com possibilidade de conversão da medida em execução de pena.

"Nossa função é entrar ali e dar força para ele. Eu acredito que nesse momento o objetivo foi alcançado para mantê-lo forte", afirmou.